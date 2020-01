Ile Maurice: Coronavirus - Air Mauritius suspend ses vols sur Shanghai

Au vu de l'ampleur des annulations en raison du Novel Coronavirus (2019-nCoV), Air Mauritius a décidé, ce mercredi 29 janvier, de suspendre tous ses vols directs vers et de Shanghai avec effet le 31 janvier, le dernier vol venant de cette ville atterrissant demain.

La compagnie d'aviation a cependant fait des arrangements pour que les passagers puissent voyager en Chine via Hong Kong, Kuala Lumpur ou Singapour.

Jusqu'à hier, Air Mauritius comptait maintenir ses vols. Toutefois, le vol de MK de Shanghai qui devait atterrir à 14 h 40 à l'aéroport de Plaisance, hier, a été reprogrammé. Il a finalement atterri aux alentours de 15 h 10. Un préposé officiel de MK explique que ce retard est dû au fait que trois passagers qui devaient initialement embarquer sur ce vol ont été cloués au sol en Chine. Comme ils toussaient, les autorités de santé à Shanghai ont été informées et les passagers y ont été retenus. Selon les premières informations qui restent à être confirmées, il s'agirait de trois Mauriciens.

C'est suivant un contrôle plus strict auquel sont soumis les passagers et personnel navigant avant d'embarquer à bord d'un avion, en Chine, depuis la propagation du coronavirus qui s'est déclaré à Wuhan, que ces trois passagers ont été retenus.

Ci-dessous le communique de MK :

Suspension of All Air Mauritius Flights to Shanghai by L'express Maurice on Scribd

Par ailleurs, un peu plus tôt dans la journée, Air Austral avait également annoncé la suspension de ses vols La Réunion-Canton dans les deux sens, du 8 février au 1er mars.

Air Austral suspend ses vols de vers CAN by L'express Maurice on Scribd

Comme à Maurice, il n'y a aucun cas de coronavirus signalé à La Réunion. Toutefois, les informations sont affichées à l'aéroport Roland Garros, et des flyers sont même distribués aux passagers au départ ou en provenance de Chine. Malgré toutes les dispositions prises, le syndicat des agents de voyages recommande aux voyageurs de ne pas se rendre en Chine. Le consulat de Chine a prodigué le même conseil à l'importante communauté chinoise de l'île. Ainsi, la diaspora est invitée à repousser ses projets de voyage tant que la crise n'est pas terminée.

Seychelles : les autorités recommandent aux chinois de ne pas voyager

Les Seychelles surveillent également la situation de près. Le ministère du Tourisme seychellois ainsi que le Seychelles Tourism Board (STB) demandent conjointement aux Chinois qui ont prévu de visiter les Seychelles d'annuler leurs voyages. Une recommandation qui est valide pour les prochains mois. Les partenaires locaux sont ainsi encouragés à fournir «une considération spéciale» à ces Chinois, en leur permettant d'annuler ou de repousser les réservations faites ces deux dernières semaines sans qu'ils n'aient à payer les frais d'annulation.

Les autorités estiment que cette recommandation permettra de mitiger la propagation du virus aux Seychelles, et ce, dans l'intérêt de la santé publique des habitants du pays. Le ministère du Tourisme et le STB lancent également un appel à la collaboration des prestataires de services hôteliers, des agences de voyages, entre autres.