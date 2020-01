Tunisie: La Nuit des idées à l'Institut Français de Tunisie (IFT) - «Être vivant, c'est explorer le monde»

Une invitation à l'éveil de la conscience et à l'exploration des possibilités spatiales, scientifiques, sociales et artistiques.

C'est autour du « vivant » sous toutes ses formes que se déroulera la Nuit des Idées 2020 à Tunis et en région, organisée par l'IFT. Sous différents formats, l'événement s'organise avec des partenaires à Tunis et en région : les Instituts français de Tunis, de Sousse et de Sfax, les Alliances françaises de Tunis, Kairouan et Bizerte, l'École internationale de Carthage, le lycée Gustave Flaubert, l'Université Esprit ou encore le Centre culturel Cirta au Kef. Il y sera question notamment de bien-être, de savoir-vivre et d'environnement, notamment autour du film documentaire «A plastic Ocean» de Craig Leeson et Jo Ruxton.

A Tunis le public est convié à prendre part le 30 janvier à partir de 16h à cette nuit de réflexion, de relaxation, d'échanges, de partages, de rires et d'évasions créatives avec au programme (réparti dans les différents espaces de l'IFT et hors les murs dans d'autres lieux) des thèmes qui toucheront la conscience de tout un chacun : santé, science et aérospatiale, vie sauvage, biodiversité, équilibre écologique, environnement, mais également engagement social, politique ou poétique. Une invitation à l'éveil de la conscience et à l'exploration des possibilités spatiales, scientifiques, sociales et artistiques.

Cette année autour du thème «Etre vivant», la Nuit des idées accueillera à l'Institut français de Tunisie, Wassim Dhaouadi, le jeune chercheur tunisien ayant résolu un mystère de physique de plus d'un siècle, et Mahmoud Smida, professeur hospitalo-universitaire ayant reçu le Prix de la meilleure recherche au monde en orthopédie pédiatrique, le Rula Awards 2019. Cette grande table ronde centrale dédiée aux défis de la science invitera également l'Institut de recherche et de développement (IRD), la Cité des sciences et la Cité de l'espace de Toulouse.

Engagement social, rire, poésie et musique seront également de la partie pour se confronter à la réalité, s'en moquer ou parfois s'en échapper ou réinventer ses frontières en poésie, en imaginaire, ou en textes engagés. Nidhal Saadi, Halim Yousfi (de Gultrah Sound System), Hela Lamine, Arthur H, Colette Fellous... Vous donnent rendez-vous à l'Institut français de Tunisie.