Tunisie: Exode de nos joueurs dans les pays du Golfe - L'argent est-il le seul moteur ?

Les clubs du Golfe payent des salaires faramineux. Mais il n'y pas que l'argent qui motive nos joueurs. Le niveau de ces championnats progresse d'une année à l'autre et pas seulement...

C'est la tendance ces dernières années. Les plus grands joueurs du monde ne résistent pas à la tentation et terminent leurs carrières dans les championnats du Golfe arabe. Xavier Hernandez a terminé sa carrière de footballeur professionnel au club qatari Al-Sadd avant d'en devenir l'entraîneur. Bafétimbi Gomis, l'ancien international français, fait à 34 ans les beaux jours du club saoudien Al-Hilal. Et il a démontré qu'il a encore des atouts, au dernier Mondial des clubs, disputé au Qatar.

Et ce n'est pas anodin si de grands joueurs comme Hernandez ou Gomis ont choisi un des championnats de la région du Golfe pour y terminer leurs carrières de footballeurs professionnels. C'est qu'un footballeur professionnel européen ou latino-américain en fin de carrière et qui n'a plus la force requise pour maintenir le cap dans le très haut niveau, mais qui a encore des potentialité à faire valoir, n'hésite pas à aller monnayer son talent dans l'un des pays de la région du Golfe où on paye généreusement et où les championnats locaux n'exigent pas autant d'apport physique que dans les championnats européens où le niveau reste encore beaucoup plus élevé.Ces dernières années, nos footballeurs leur ont emboîté le pas, sauf qu'eux, ils partent beaucoup plus jeunes dans les championnats du Golfe.

Msakni a montré la voie

Cette décennie, un des footballeurs tunisiens à s'expatrier très jeune dans la région de Golfe est Youssef Msakni qui évolue depuis 2013 au club qatari Al-Duhail SC. Outre la motivation financière, le Qatar séduit par la qualité de vie qu'il offre. Doha, tout comme Dubaï, sont désormais des capitales attractives où il fait bon vivre. Le climat chaud et aride propre à cette région du monde n'est plus un frein dans la mesure où les entraînements et les matches se déroulent généralement en nocturne dans des stades qui n'ont rien à envier aux enceintes sportives européennes.

Mieux encore : évoluer dans un club de la région du Golfe offre la possibilité de jouer le haut niveau en disputant entre autres la Ligue des champions asiatique. De plus, les championnats saoudien et qatari ne sont plus considérés de seconde zone et y jouer laisse la porte grande ouverte à l'équipe de Tunisie. Youssef Msakni (Al-Duhail SC), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab Riyad) et tout récemment Anice Badri (Ittihad FC) ont préservé leur statut d'internationaux. C'est que le championnat saoudien a pris des galons ces dernières années. Idem pour le championnat qatari dont le niveau s'est beaucoup amélioré ces dernières années grâce à l'apport de grands noms du football mondial.La Ligue professionnelle saoudienne est même l'un des championnats les plus cotés. C'est pourquoi il séduit de plus en plus nos footballeurs à l'instar de Saâd Bguir et Anice Badri. Le fait qu'Aymen Mathlouthi et Farouk Ben Mustapha, après lui, aient préservé leur statut d'internationaux en jouant en Arabie Saoudite, a encouragé Bguir et Badri de leur emboîter le pas.

Arabie Saoudite : la division II comme refuge...

En étant ni amateur ni vraiment professionnel, notre championnat a perdu de sa verve, particulièrement durant cette dernière décennie où les finances des clubs ont subi de plein fouet le coup de la crise économique que traverse le pays. L'infrastructure sportive de plus en plus délabrée a rendu la situation encore plus difficile. Le spectacle n'est plus au rendez-vous et c'est un exploit que notre Ligue 1 arrive à trouver preneur en termes de droits TV, achetés entre autres par la chaîne qatarie, Al Kass, qui y met le paquet.Aujourd'hui, le niveau de notre Ligue 1 a tellement régressé que les joueurs qui n'y réussissent pas trouvent désormais refuge dans la deuxième division du championnat saoudien. Le dernier exemple en date est celui de Haythem Jouini, parti à Al-Aïn.

Il faut savoir que le niveau de la deuxième division du championnat saoudien est en train de s'améliorer grâce entre autres à l'apport d'entraîneurs tunisiens qui font appel aux services de nos footballeurs qui n'arrivent pas à décoller chez nous et qui partent tenter leur chance en Arabie Saoudite, quitte à évoluer en deuxième division, pour sauver ce qui reste de leur carrière sur le double volet sportif et financier.Bref, si l'argent demeure la motivation principale de l'exode de nos joueurs dans la région de Golfe, l'amélioration de la qualité de vie et la compétitivité des championnats locaux séduisent de plus en plus nos footballeurs.