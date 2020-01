Tunisie: Volley-ball - Championnat national (15 journée) - CSS-ESS : un grand spectacle en vue...

Le choc de Sfax focalise toute l'attention dans une journée qui met l'Espérance de Tunis à l'abri.La compétition nationale continue à se déroula à raison de deux journées par semaine pour que la fin de la phase initiale ne dépasse pas février.

Il ne reste plus que huit journées à disputer et toutes les équipes doivent serrer les rangs. La qualification pour le play-off, l'octroi des points de bonus, le désir ardent de soigner davantage le classement sont les principaux enjeux du reste de l'actuel parcours. Chaque point gagné sera important et chaque victoire sera précieuse.Toutes les rencontres de la quinzième journée seront dures à négocier à l'exception de celle d'Hammam Lif entre l'équipe locale et le leader Espérance de Tunis.La différence est énorme à tous les niveaux. On voit mal les «Verts» capables de résister à la supériorité de la bande à Foued Kammoun.

Sfax sera à coup sûr le pôle d'attraction avec un plateau de qualité et plein de rebondissements en perspective. Les deux ténors, le Club Sfaxien, solide dauphin, et Etoile du Sahel, poursuivant direct, et dont les forces sont sensiblement égales, partagent l'ambition de continuer sur leur lancée et de boucler le retour de l'actuelle étape sans le moindre faux pas. Le choc entre ces deux équipes de talent a toujours été indécis et difficile a pronostiquer. L'objectif du CSS, tout à l'heure, est de rééditer l'exploit du mercredi précédent face à l'EST, rester sur la dynamique des victoires et conserver sa seconde place avec un écart d'un seul point qui le sépare du leader.

La force de l'équipe de Sfax réside particulièrement dans la présence mentale du passeur Marouène M'rabet, capable de mettre les ailes sur orbite, et dans le savoir-faire des deux nouvelles recrues, Ilyès et Hosni Karamosli, et Chokri Jouini.Un trio international qui a beaucoup apporté au CSS, notamment au niveau de la cohésion et de la stabilité entre les secteurs du jeu.L'Etoile du Sahel va sans doute essayer de jeter toutes ses armes dans la bataille. Il s'agit pour les protégés de Noureddine Hfaïedh de retrouver la deuxième position et de prendre sa revanche après la défaite de l'aller à domicile par trois sets à un. Marouen Garci et consorts pourraient, s'ils sont dans un grand jour, varier les manœuvres à leur guise.L'équilibre des forces et l'indécision planent sur le duel de Kélibia entre le COK et l'ASMarsa et celui de Bousalem entre la Mouloudia et la Saydia. Quatre équipes au milieu du tableau sont en lice pour les trois places restantes au play-off.Toutes les éventualités sont également possibles pour le débat sud-nord rassemblant l'USTSfax et le Tunisair Club, et la rencontre de Haouaria opposant l'équipe locale à celle des Télécoms de Sfax.