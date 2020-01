Tunisie: Exposition à l'Espace Fahrenheit - Le monde de Sophie...

Il est joyeux, poétique, rêveur, le monde de Sophie, mais aussi empathique, curieux des autres, ouvert aux rencontres, au partage, aux mixages.Le choix qu'a fait Sophie Ben Saïd d'exposer au cœur d'une des librairies la plus intelligente de la côte est déjà révélateur de cette volonté de fusion.

Sophie nous vient du Canada où elle vit et travaille une partie de l'année. L'autre partie se consacrant à porter son propos aux quatre coins du monde, en Inde, en Europe, en Amérique mais aussi, bien sûr, en Tunisie où elle a famille, amis et attaches.« A Tunis, nous déclare cette artiste venue du froid, j'ai envie de monter des projets avec d'autres artistes, de travailler avec des communautés de créateurs, de talents tunisiens, peut-être au sein de résidences d'artistes... ».

Mais de quels projets s'agirait-il ? Sophie Ben Saïd développe, affinant son propos au fur et à mesure qu'elle s'attache à le définir.« Aller vers les gens, vers un public pas forcément sensible à la pratique de l'art. Car je considère que l'artiste a une responsabilité humaine. Alors bien sûr, c'est formidable d'exposer, de montrer son travail, mais ce qui m'intéresse moi, c'est de développer un projet à travers une communauté, de chercher un contenu à travers un mode de vie spécifique, d'aboutir à quelque chose qui puisse résonner dans un milieu humain. »

Il en est ainsi du projet « Grattitude », qui allie l'attitude de la gratitude. Un projet élaboré à l'occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal. L'art ayant pour vocation d'être en relation avec le public, Sophie Ben Saïd demandait à un panel de gens de noter les petites choses de la vie qui ont pu illuminer leur journée. Des choses très simples qu'elle présente comme des mantras, ou un inventaire à la Prévert : « Merci le café coup de fouet », « merci le coup de main du matin », « merci l'imprévu et l'inattendu ». Autant d'actions de grâce qu'elle décline de façon poétique et esthétique, qui demandent une attitude attentive et bienveillante, et qui invitent les gens à reconnaître ce qui leur fait du bien.

Autre projet dont on peut voir quelques témoignages : « Ceci est le fond de la question ».

Immergée au cœur d'un milieu d'adolescents au cours d'une résidence d'artistes, elle leur demandait d'écrire sur des petits billets les questions existentielles qu'ils pouvaient se poser. Et découvrait qu'au-delà de l'internet et de leurs smartphones, ces adolescents s'interrogeaient sur les fondamentaux de la vie, les évidences qui n'en sont pas, les logiques illogiques, les a priori infondés.« C'est quoi être heureux ? », « peut-on entendre le silence ? », « pourquoi dit-on des idées noires et pas blanches ? » « Comment profiter de sa vie ? ».Toutes ces questions, Sophie Ben Saïd les a reproduites et accrochées à la structure d'une chaise longue dont elles constituaient le dais de réflexion. Puis continuant ce questionnement, en a gravé d'autres sur une sculpture au Québec

Ici, elle souhaite poursuivre cette démarche et transmettre différemment le contenu : en le tissant, en le brodant peut-être, en le moulant éventuellement. Elle cherche, en parle, rencontre des artistes, des artisans, des designers, tâte le terrain, s'immerge dans un environnement créatif et absorbe de toute sa sensibilité, antennes en éveil, l'air du temps.Alors, bien sûr, cette exposition n'est pas banale, sort des sentiers battus du simple esthétisme. L'artiste joue avec les mots et les lignes, fait de l'un l'écho de l'autre, retrouve un peu l'esprit de l'écriture automatique en le maîtrisant, rythme le texte et le dessin, en fait une continuité harmonieuse.

Et déjà ouvre de nouveaux espaces d'exploration pour cette insatiable curieuse de pistes nouvelles :

« Il y a quelque chose de primitif qui se manifeste, abolissant les limites entre le dessin et l'écriture. »

Et pour partager sa démarche, Sophie Ben Saïd propose un atelier créatif dimanche 2 février à 11h00 à la librairie Fahrenheit