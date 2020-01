Togo: Melvin Sitti - Le Franco-Togolais rejoint la Premier League

Très brillant avec Sochaux en Ligue 2 française, Melvin Sitti a tapé dans l'œil des clubs anglais. Et c'est Norwich qui gagne le gros lot en s'attachant les services du joueur de 19 ans.

Sous contrat avec Sochaux jusqu'en 2020, le milieu de terrain a décidé de franchir un palier dans sa jeune carrière. Il s'engage avec Norwich jusqu'en 2024 et prêté par le club anglais à son équipe actuelle. Il va devoir finir la saison en Ligue 2 avant de rejoindre les Canaries.

« J'ai choisi Norwich parce que j'aime leur façon de jouer. Je suis aussi un grand fan du stade. J'ai pris le temps de parler à ma famille et à mes amis et je pense que c'est le meilleur choix pour moi de venir ici. Dans le football, il est toujours difficile de changer. Mais c'est la vie et ce choix est positif. Je pense que je vais être très heureux ici », a-t-il déclaré au site officiel du club.

Avant de conclure : « Je retourne à Sochaux pour acquérir plus d'expérience. J'espère jouer plus de matchs et j'espère que je pourrai revenir la saison prochaine et être prêt à aider l'équipe. J'ai hâte d'être ici l'été prochain. Avant cela, je dois atteindre mes objectifs à Sochaux en jouant plus de matchs. Mais quand je reviendrai, je serai prêt ».

Pour rappel, Melvin Sitti est formé au Paris FC et a été recruté par Sochaux en 2017. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain a déjà disputé 13 rencontres en Ligue 2.