Tunisie: Rencontre à Dar El Masrahi au Bardo - A l'écoute des jeunes

L'espace Dar El Masrahi vient d'accueillir une rencontre autour de la question des fonds de subventions en conviant les responsables publics et privés, décideurs en matière d'octroi d'aide aux créations, et les jeunes postulants porteurs de projets culturels.

S'attabler autour d'un café ou d'un thé à la menthe en compagnie des décideurs en matière de subventions et poser les questions qui nous passent par la tête et, bien avant, s'informer des différentes alternatives à choisir pour obtenir une aide à la création : c'est l'occasion rêvée pour tous les artistes en herbe ou chevronnés. Et c'est l'idée qui a prévalu à l'organisation de cette rencontre tenue à Dar El Masrahi, espace culturel dirigé par Slim Sanhaji. Et pour les besoins de la cause, l'artiste, qu'il est, a convié des décideurs en matière de subventions publiques et privées et non des moindres. On nommera Béchir Touati, chargé de mission, directeur du bureau des Affaires régionales au ministère des Affaires culturelles, Mounir Argui, directeur de la direction du théâtre du ministère de tutelle, ainsi que les représentantes des sous-programmes culture et média du Programme Europe créative, respectivement Hazar Hichri et Kmar El Molk Naouar.

«C'est une rencontre qu'on situera en prélude au Salon des industries créatives qui se tiendra du 29 au 31 janvier 2020 à la Cité de la culture», fait remarquer Slim Sanhaji, avant de passer la parole à Béchir Touati qui a fait dérouler un power point expliquant les moyens de toucher aux fonds de subventions. «Il ne faut pas se leurrer, car il est possible de solliciter des fonds publics du ministère et privés comme ceux du programme Europe créative en passant par les procédures en cours». Béchir Touati avance quelques chiffres pour appuyer ses propos : 176 dossiers ont reçu l'accord d'octroi de subventions sur un total de 418 postulants, en 2019. Un exemple qui montre à ceux qui croient à tort qu'obtenir une subvention n'est pas une sinécure.

Le responsable du ministère de tutelle a annoncé qu'une application sera créée sous peu et aidera à mieux alléger les procédures administratives et sera soldée en gain de temps et d'énergies pour les deux parties prenantes.Les questions n'ont pas manqué de fuser et les critiques constructives également. «D'autres rencontres suivront. Et surtout soyez des agitateurs culturels. L'administration vous suivra», conclut Slim Sanhaji qui a de quoi se targuer d'avoir réussi à instaurer un véritable dialogue entre les décideurs et les porteurs de projets culturels. Et c'est tant mieux.