Ile Maurice: Vol avec violence sur un couple de septuagénaires - Quatre suspects arrêtés fissa

Ce couple a eu très peur mais peut à nouveau souffler. En l'espace de quatre heures, des policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de la Metropolitan Police de la division nord ont élucidé un vol avec violence commis sur un couple de septuagénaires, à la route St-Martin, Roche-Bois. Les limiers étaient aidés des policiers de l'Anti-Robbery Squad et de la Field Intelligence Unit de cette division. Les suspects sont passés aux aveux et une partie du butin a été récupérée.

Il était aux alentours de 9 h 30, hier, mardi 28 janvier, lorsqu'un homme de 73 ans a entendu les hurlements de son épouse de 70 ans, alors qu'il travaillait dans sa tabagie.Immédiatement, il est monté à l'étage pour s'enquérir de la situation. Là, avec stupeur, il a vu son épouse allongée au sol avec des blessures. Le septuagénaire devait vite comprendre ce qui se passait dans sa maison quand il s'est retrouvé nez à nez avec trois individus cagoulés et armés de couteaux.

Ligoté

Ils l'ont malmené puis ligoté. Les malfrats ont fouillé sa maison et son commerce. Ils sont repartis après avoir fait main basse sur des bijoux, des paquets de cigarettes et de l'argent. Le butin emporté est estimé à Rs 50 000.Après le départ de ces hommes, le septuagénaire a pu se libérer avant d'alerter la police. Une équipe du poste de police d'Abercrombie, Sainte-Croix, de même que leurs collègues de la CID, ceux de l'Emergency Response Service n'ont pas tardé à arriver sur le lieu.Des techniciens de la police scientifique ont effectué des prélèvements et collecté des indices pouvant aider à remonter jusqu'aux voleurs. Un chien renifleur a été conduit sur le lieu de ce vol avec violence dans le but de mettre les enquêteurs sur une piste.

Objets récupérés

Une opération policière a été montée à l'Avenue Rouillard, Baie-du-Tombeau. C'est ainsi qu'aux alentours de 13 h 30, quatre suspects ont été appréhendés. Ils sont vite passés aux aveux et expliqué leur participation dans ce délit.Ils sont Aldo Jonathan Calypso, 34 ans habitant Tranquebar et trois individus sans domicile fixe, Jean Luc Yannick Lasauce, 29 ans, Emmanuel Yannick David Perrine, 29 ans et Jean Ludovic Michael Fricot, 24 ans.Les policiers ont saisi en leur possession une partie du butin volé, dont de l'argent et des bijoux. Les quatre suspects ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis ce matin. Ils répondent d'une accusation provisoire de vol avec violence.La septuagénaire, toujours en état de choc a été conduite à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, pour y recevoir des soins et elle a par la suite pu regagner son domicile.L'enquête est placée sous la supervision de l'assistant commissaire de police, Mohunall Madhow, le divisional commander.