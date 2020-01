Congo-Kinshasa: Francophonie - Catherine Cano attendue au pays

L'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) arrive à Kinshasa, capitale congolaise, ce jeudi 30 janvier.

La visite de Mme Catherine Cano en République démocratique du Congo (RDC) est la première, depuis sa prise de fonctions le 8 avril 2019 comme administratrice de l'OIF. Sa venue à Kinshasa s'inscrit dans le cadre des préparatifs des IXèmes Jeux de la Francophonie prévus dans la capitale congolaise en 2021. l'Administratrice de l'Oif conduit, en effet, la mission de la Francophonie dont une partie des délégués sont déjà arrivés dans la capitale congolaise le dimanche 26 janvier dernier.

Dans le programme de cette visite prévue du 30 janvier au 1er février 2020, l'Administratrice de l'Oif va rencontrer notamment les autorités politiques de la RDC, pour échanger sur l'organisation des Jeux de la Francophonie de 2021. Les IXes Jeux de la Francophonie, rappelle-t-on, se tiendront du 23 juillet au 1er aout 2021 à Kinshasa. Ces jeux qui allient sports et cultures seront, d'une façon incontournable, parmi les grands évènements francophones pour l'année 2021. Nommée pour quatre ans par la secrétaire générale de la Francophonie, l'administratrice de l'OIF a pour principales missions d'exécuter, d'animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, ainsi que d'assurer, sous l'autorité de la secrétaire générale, la gestion des affaires administratives et financières de cette organisation internationale.

Un parcours élogieux dans le domaine des médias

De Mme Cano, on retient qu'avant de prendre son poste en tant qu'administratrice de l'OIF, elle était présidente et directrice générale de la Chaîne d'affaires publiques par câble, qui est l'unique réseau de télévision et média numérique national bilingue, sans publicité et à but non lucratif au Canada. Catherine Cano a eu le mérite notamment de transformer cette chaîne en chef de file canadien en matière de littérature démocratique. Depuis plus de 20 ans, l'actuelle administratrice de l'OIF a occupé divers postes de haute direction dans le secteur de la radiodiffusion- sur toutes les plates-formes- au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. Elle a cumulé les postes de direction à CBC/ Société Radio-Canada (SRC), dont ceux de rédactrice en chef au service des nouvelles de la SRC et directrice du RDI - une chaîne d'information en continu - et de directrice du développement de la programmation à CBC News. Catherine Cano a également été directrice adjointe du service des nouvelles d'Al Jazeera English à Doha.

Dans le cadre de ses plus récentes fonctions à CBC/SRC, elle a été directrice d'émissions d'information à la télévision et la radio, sur les plates-formes numériques. A ce titre, elle était responsable de la collecte d'informations et de toutes les émissions de nouvelles à la SRC. Catherine Cano a aussi acquis de l'expérience à titre de cadre supérieur dans le secteur privé, où elle a œuvré comme associée directrice du bureau de Toronto du cabinet de relations publiques nationales.

Les réalisations de Mme Cano lui ont valu de nombreuses récompenses, dont deux prix Gémeaux et le Prix Michener, l'un des honneurs les plus prestigieux du milieu journalistique canadien. En novembre 2017, elle a été désignée l'une des cent femmes les plus influentes au Canada par Le réseau des femmes exécutives (RFE) - un honneur qu'on lui avait aussi accordé en 2012. L'année dernière également, elle a reçu le très convoité prix de l'Innovatrice de l'année de l'association FCT (Les femmes en communications et technologie). En mai 2018, Catherine Cano s'est vu décerner le Prix Meritas-Tabaret pour diplômée exemplaire de l'Université d'Ottawa, le plus grand honneur conféré par son alma mater. Ardente défenseure de la « culture de l'information », de la compétence médiatique, ainsi que de la nécessité de faire preuve d'innovation et de créativité pour mieux capter l'attention de son public, Catherine Cano est souvent invitée à prendre part à d'importants débats d'experts à la fois comme participante et modératrice. Elle rédige aussi des articles pour le magazine Policy. Ses fonctions d'administratrice fait d'elle la deuxième personnalité de la Francophonie, après la secrétaire générale.