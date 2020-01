Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Installation de nouveaux laboratoires de l'INRB à Goma

Ces laboratoires qui seront bientôt inaugurés s'inscrivent dans le cadre des activités post-épidémie, notamment le renforcement du système de santé dans les zones touchées par la dixième épidémie d'Ebola.

En séjour à Goma, le secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola (CMRE), le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntamfum, a visité, le mardi 28 janvier, les installations de ces deux nouveaux laboratoires de l'INRB.

Depuis le 16 janvier, le Pr Muyembe séjourne à l'est de la RDC. Sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'avancement des activités de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus Ebola et des travaux d'installation de laboratoires de l'INRB.

Depuis quelques mois, l'on assiste à une diminution de nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola. Les équipes de riposte sur le terrain multiplient des stratégies pour éradiquer cette dixième épidémie qui a causé à la date du mardi 28 janvier deux mille deux cent quarante décès. Au regard de l'évolution de la situation épidémiologique sur le terrain, le secrétaire technique du CMRE, le Pr Jean-Jacques Muyembe, rassure l'éradication d'ici le mois de février de cette épidémie. Un système de surveillance sera mis en place pour continuer les investigations post épidémie.

Rappelons que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de trois mille quatre cent vingt. Parmi lesquels trois mille trois cent un cas confirmés et cent dix-neuf probables. Toutefois, il y a eu mille cent cinquante et une personnes atteintes qui ont été soignées et guéries. Elles ont été réintégrées dans la communauté.

Six cent cas suspects sont présentement en cours d'investigation. Deux nouveaux cas ont été déclarés confirmés au Nord-Kivu à Beni. Cependant, il n'y a eu aucun nouveau décès des cas confirmés, dont aucun décès communautaire n'a été enregistré, aucun décès parmi les cas confirmés n'a non plus été enregistré.