Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Brutalisme », d' Achille Mbembe, aux éditions La Découverte

Achille Mbembe offre ici une lecture novatrice des paradoxes qui structurent en profondeur notre jeune XXIe siècle. Face à l'hégémonie du tout-quantifiable, il interroge les fondements, ainsi que les conséquences politiques, d'un nouvel ordre du monde qui se nourrit autant de rationalités abstraites que d'aspirations animistes.

Toutes les sphères de l'existence sont désormais pénétrées par le capital, et la mise en ordre des sociétés humaines s'effectue dorénavant selon une seule et même directive, celle de la computation numérique. Mais alors que tout pousse vers une unification sans précédent de la planète, le vieux monde des corps et des distances, de la matière et des étendues, des espaces, des objets et des frontières, persiste et se métamorphose.

Cette transformation de l'horizon du calcul se conjugue paradoxalement avec un retour spectaculaire de l'animisme, pendant que l'extension des logiques de quantification entraîne une accélération inédite du devenir-artificiel de l'humanité. Ce devenir-artificiel de l'humanité et son pendant, le devenir-humain des objets et des machines, sont saisis dans cet essai sous le nom de brutalisme, une notion qu'Achille Mbembe caractérise par l'étroite imbrication de la raison économique, de la raison électronique et de la raison biologique.

Vecteurs privilégiés du néovitalisme qui nourrit le néolibéralisme, animisme et brutalisme accompagnent notre passage à un nouveau système technique plus réticulaire, plus automatisé et plus abstrait. Ce nouvel essai d'Achille Mbembe se penche en particulier sur les conséquences politiques de ce nouveau système technique et sur la répartition coloniale de la planète qu'il suscite.

Philosophe théoricien du postcolonialisme, politologue et historien, Achille Mbembe propose par ailleurs des solutions à certaines des grandes questions du siècle, celles qui interrogent de la façon la plus radicale l'espèce humaine : le repeuplement en cours de la Terre, la traque des corps d'abjection, les nouvelles pratiques de triage et de sélection par le biais des technologies de la sécurité, la circulation des humains et des objets, le futur de la vie et de la raison, ou encore la nécessaire décarbonisation de l'économie, voire du vivant.

Achille Mbembe est professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand (Johannesburg) et chercheur au Wits Institute for Social and Economic Research (WISER). Lauréat du prix Ernst-Bloch en 2018, il a écrit "à La Découverte, Sortir de la grande nuit (2010), Critique de la raison nègre (2013), Politiques de l'inimitié (2016) et Brutalisme (2020).

Brutalisme

