Sénégal: Installation de la commission nationale de la carte nationale de presse - Lueur d'espoir pour dépolluer le secteur

Dans le cadre de l'assainissement du secteur, la Commission de la carte nationale de presse a été installée avant-hier, lundi 27 janvier. Des jeunes reporters poussent un ouf de soulagement et saluent la pertinence du choix de ses membres dont ils attendent un travail de filtrage pour séparer la bonne graine de l'ivraie.

Toutefois, ils indexent la mauvaise qualité d'enseignement délivré dans certaines écoles de formation en journalisme qui contribue aussi à ternir l'image de la presse

Les membres de la Commission de la carte nationale de la presse et de validation des acquis de l'expérience ont été officiellement installés avant-hier, lundi 27 janvier.

Ils sont chargés d'appliquer les dispositions du Code de la presse qui concerne la délivrance de ces cartes, un moyen d'assainir la presse mais aussi de crédibiliser le métier de journalisme et de technicien des médias.

Des jeunes reporters se réjouissent de cette diligence qu'ils considèrent comme une alternative efficace pour assainir le milieu.

Migui Marame Ndiaye, journaliste à Iradio, par ailleurs vice-président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), salue l'initiative à sa juste valeur. «Nous savons que nous avons un métier qui n'est pas assaini.

On ne peut pas définir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Nous sommes tout le temps au-devant de la scène, tout le temps critiqués à cause du niveau des confrères, que ça soit en radio, en télé et en presse écrite. On n'arrive même pas à différencier le journaliste de l'animateur.»

Sa consœur Fama Dionne de RFM abonde dans le même sillage, non sans souligner la pertinence du choix de ces journalistes qui ont été portés à la tête de cette commission. «Ils sont très outillé pour mener à bien leur mission.

C'est une très bonne chose pour nous tous qui sommes de la presse, surtout qu'à la tête nous avons Daouda Mine qui s'y connait bien, dans les affaires juridiques.

Il est très expérimenté, avec le CORED (Comite d'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias). On ne peut qu'avoir espoir que la mission qui leur a été confiée sera menée à bien.»

DES ECOLES DE FORMATION, L'AUTRE RACINE DU MAL

En revanche des reporters appellent à prendre des prédispositions au préalables pour lutter contre la mauvaise qualité d'enseignement dans certaines écoles de formations en journalisme. «Pour moi, ça doit être la première mission de cette Commission.

Nous avons pas mal d'écoles de formation au Sénégal. Pratiquement dans tous les coins et recoins des localités, nous constatons des écoles et souvent la qualité de l'enseignement laisse à désirer.

Donc, ça c'est une mission fondamentale pour la nouvelle Commission. Si on règle ce problème au niveau des écoles, la tâche sera moins lourde», soutient toujours Migui Marame Ndiaye de Iradio.

Ainsi, le vice-président de la Cjrs propose une collaboration entre la Commission et le ministre de l'Enseignement supérieur pour une solution coercitive.

«Il faut d'abord voire avec le ministre de l'Enseignement supérieur comment faire pour au moins connaître ces écoles-là, ou faire le tour pour recenser toutes ces écoles qui sont au Sénégal et qui enseignent le journalisme, voir si elles remplissent les conditions ou pas.

Il faut donc prendre les mesures draconiennes, voir quels sont les enseignements qui sont délivrés dans ces écoles-là», ajoute-t-il.

Toutefois, ces journalistes attendent de Daouda Mine & Cie un travail de filtrage des «pseudos journalistes» qui entachent cette profession et également, d'ici quelques mois, permettre à tous les journalistes qualifiés d'avoir la carte nationale de presse.