Sénégal: Ouverture des Assises doctorales francophones à l'UGB - 63 communications de chercheurs issus de 12 pays attendues

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a ouvert hier, mardi 28 janvier, les Assises doctorales francophones et le Forum des jeunes chercheurs. C'est un colloque international placé sous le thème "L'autre face de la recherche francophone : quelles dimensions scientifiques ?".

63 communications et plusieurs tables-rondes sont attendues dans cette rencontre dite scientifique qu'abrite l'Unité de formation et de recherche des sciences de l'éducation, de la formation et des sports de l'UGB de Saint-Louis.

Ces assises doctorales francophones sont organisées conjointement avec le Forum inter-universitaire des Jeunes Chercheurs avec comme thème " L'autre face de la recherche francophone : quelles dimensions scientifiques?".

Une rencontre scientifique de 3 jours qu'abrite l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et des sports de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Des participants issus de 12 pays d'Afrique et d'ailleurs y présenteront leurs travaux de recherches pré/post soutenance de thèse en vue de débattre des questions liées, entre autres, à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, pour ainsi reprendre les propos du Professeur Ousmane Thiaré, Recteur de l'UGB de Saint-Louis.

Durant ces 3 jours, il y est prévu 63 communications réparties en deux axes. L'un concerne les lettres, les langues, la communication et l'éducation et accueillera 33 travaux. Le second comprend les sciences humaines et sociales avec 30 travaux.

"Pendant trois jours, nous assisterons à de véritables tables-rondes au cours desquelles des chercheurs et des enseignants chevronnés vont traiter des sujets en lien avec la méthodologie, la recherche pré/post doctorale, les publications et la carrière universitaire", a soutenu le Recteur Ousmane Thiaré.

Une première pour l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et des sports de l'UGB de Saint-Louis qui abrite ce colloque international et interdisciplinaire.

" Ce qui est visé à travers cette rencontre, c'est le fait que nous puissions avoir, pour la recherche scientifique dans le monde francophone, des aspects beaucoup plus pertinents en termes de contexte, en termes de dynamiques de recherches et en termes d'intervenants, qu'ils puissent vraiment donner de leurs sens et de leurs personnes pour que la recherche puisse continuer à avancer en tant qu'entité du monde universitaire ", a dit Madame Sarr née Éfua Irène Aményah, enseignante-chercheuse à l'UGB au niveau de la section Sciences de l'éducation à l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et des sports où elle est la responsable des Master.

Et le Recteur Ousmane Thiaré de conclure en indiquant que ces assises internationales et interdisciplinaires rendront également des hommages aux Premiers Directeurs de cette UFR/SEFS qui abrite ce colloque international.