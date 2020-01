Cote d'Ivoire: Divertissement et insertion professionnelle - La Z-Fondation crée une émission pour susciter des vocations

"Dans la peau de...". C'est la dernière trouvaille de la Z-Fondation, lancée il y a peu. Il s'agit d'un jeu diffusé sur des télévisions en ligne et qui consiste à évaluer des candidats - des écoliers et collégiens en l'occurrence - qui imitent les acteurs d'un corps de métier bien défini. Et sur la base de leurs performances, les candidats sont classés et récompensés.

Emmanuel Kouassi, le président de la Z-Fondation, explique le jeu : « C'est une émission qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes élèves, mais également à promouvoir tous les corps de métier afin que les jeunes s'y intéressent.

Il faut aussi parler de la science mutationnelle qui intervient beaucoup dans le jeu, dans la mesure où l'émission contribue à développer les capacités d'adaptabilité et de création chez les jeunes ».

La science mutationnelle est, en effet, un concept créé en 2016 par la Z-Fondation et à travers lequel la jeune structure ivoirienne propose une explication logique du fonctionnement du monde et des systèmes cachés à travers un ensemble de jeux de codes, de chiffres, de mots et de lettres de l'alphabet créés par la fondation.

Un nouveau numéro de l'émission "Dans la peau de...", a précisé Emmanuel Kouassi, sera enregistré tous les deux mois sur une nouvelle thématique. Pour la première édition, c'était dans la peau d'un professeur.

Et c'est Allen Joël N'Guessan qui a été désigné vainqueur par le jury. Il a reçu plusieurs lots dont des dictionnaires encyclopédiques et des appareils Tic. La Direction de la vie scolaire, représentée à cette occasion par Sylvain Goba, a salué l'initiative.

La Z-Fondation est une organisation scientifique et culturelle ivoirienne qui veut apporter un nouveau souffle à l'éducation par sa force première qui est la science mutationnelle et ses programmes scolaires et ses jeux cérébraux