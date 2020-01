Seychelles: Le ministère de la Santé des Seychelles interdit de voyager en Chine en raison du coronavirus

A l'exception des résidents chinois retournant chez eux, les Seychellois ne sont pas autorisés à se rendre en Chine, jusqu'à nouvel ordre en raison de la menace du coronavirus, a déclaré mardi le ministère de la Santé dans un avis aux voyageurs.

Le ministère a ajouté que les agences de voyages et les services locaux ont été invités à conseiller à tous les clients chinois qui prévoyaient de se rendre aux Seychelles au cours des prochains mois de retirer leurs réservations jusqu'à ce que l'épidémie soit maîtrisée.Dans un communiqué de presse mardi, la Seychelles Tourism Board (STB) a déclaré: "Les partenaires locaux sont encouragés à accorder une attention particulière aux ressortissants chinois et à ceux qui se sont rendus en Chine au cours des 14 derniers jours et prévoyaient de se rendre aux Seychelles au cours des prochains mois en permettant à ces clients de retirer ou de repousser leurs réservations. "La STB a déclaré que la déclaration faisait suite à une communication antérieure de l'Association chinoise des services de voyage aux sociétés locales de gestion des destinations aux Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.L'Association a déclaré que le gouvernement chinois ayant conseillé à ses citoyens de ne pas voyager, les touristes chinois ne devraient pas être pénalisés en raison de la soudaine épidémie.

La STB a déclaré que les prestataires de services hôteliers et autres prestataires de services de destination sont invités à fournir aux Chinois et aux clients provenant de chine ayant réservé des vacances aux Seychelles pour les prochains mois des conditions préférentielles et des politiques spéciales pour les remboursements, la suppression des frais d'annulation où de prolongation pour les voyages jusqu'à une date ultérieure.Selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques la semaine dernière, 258 visiteurs chinois sont venus aux Seychelles jusqu'au 23 janvier.Le nouveau coronavirus, une nouvelle souche du virus qui n'a jamais été identifiée auparavant chez l'homme, a été identifié à Wuhan, en Chine, fin décembre. Selon le rapport 7 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 27 janvier, un total de 2 798 cas de nouveau coronavirus ont été confirmés dans le monde, dont 37 à l'extérieur de la Chine.

Pendant ce temps, les premiers étudiants seychellois à être évacués de Chine devraient arriver chez eux mercredi, à la suite d'une décision du gouvernement de renvoyer les étudiants vers le pays insulaire plus tôt cette semaine.À leur arrivée aux Seychelles, les étudiants seront soumis à un dépistage des températures corporelles élevées à l'aéroport comme tout autre passager. Les responsables de la santé rendront visite aux étudiants quotidiennement pour vérifier leur statut et prendre des mesures si nécessaire.Le ministère de la Santé conseille également à tous les voyageurs de surveiller étroitement leur santé pendant deux semaines à leur retour aux Seychelles et de consulter rapidement un médecin en cas de malaise, et d'informer également leur médecin de leurs antécédents de voyage.