Cote d'Ivoire: Invité d'honneur du FEMUA d'Abidjan - Le Sénégal compte exposer sa richesse artistique

Après avoir été désigné invité d'honneur de la 13ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA) d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui va se tenir du 14 au 19 avril prochain, le Sénégal a accueilli hier, mardi 28 janvier au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, une conférence de presse animée par le Commissaire général et promoteur du festival, le chanteur Salif Traoré alias A'salfo et le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

La participation sénégalaise est très attendue avec la présence d'artistes de renom dans le domaine de la musique, de la mode, des arts visuels et des cultures urbaines.

Invité d'honneur de la 13ème édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui va se tenir du 14 au 19 avril prochain, le Sénégal, dont le choix est venu «naturellement», compte jouer sa partition à cet événement, axé sur le thème «Paix et développement».

Au cours d'une conférence presse tenue hier, mardi 28 janvier avec le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, le commissaire du Femua, Salif Traoré dit A'salfo, membre du groupe Magic System est revenu sur le choix porté sur le Sénégal.

«On a bonifié le Femua et depuis l'année dernière, on s'est dits, on va inviter chaque année un pays pour venir partager son expérience. On ne se lève pas comme ça pour inviter un pays.

Avant, on pèse le pour et le contre. On pèse ce que ce pays-là peut apporter. Le premier pays que nous avons eu à inviter, naturellement, c'est le Burkina Faso. Parce que c'est le pays qui a le plus de ressortissants en Côte d'Ivoire.

Avec ma jeune équipe, on s'est réuni pour dire quel pays, on peut inviter pour cette édition ? Et tout le monde était unanime.

Tout le monde disait «Sénégal ! Sénégal !». C'est donc venu de manière naturelle. Parce qu'aussi, on a constaté que les liens entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont tellement étroits qu'on s'est dits, c'est une évidence», a expliqué A'salfo. Selon lui, le Femua se veut un festival «panafricain».

«Un festival qui, de par sa notoriété, arrive à réunir toute l'Afrique. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais on veut que ce Femua-là devienne la Coupe d'Afrique des Nations de Musique.

On ne va pas s'affronter, on va plutôt échanger nos idées, partager nos expériences», a laissé entendre Salif Traoré. En effet, le Sénégal prendra part à cette manifestation en qualité de pays invité d'honneur.

Ce sera avec la présence d'artistes de renom dans le domaine de la musique, de la mode, des arts visuels et des cultures urbaines.

«C'est tout le Sénégal qui est honoré d'avoir été choisi comme invité d'honneur de la 13ème édition du Femua car, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est le même peuple», a déclaré Abdoulaye Diop.