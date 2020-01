Sénégal: Miss Sénégal - Une institution en perte de vitesse

Des fautes d'orthographes, une présentation mal faite, des faux pas, des miss pas du tout élégantes, pas de charme, ni du charisme. C'est ce quoi nous avons assisté samedi dernier, à l'occasion de l'élection miss Sénégal 2020.

Et c'est Ndèye Fatma Dione qui a remporté la palme. Un sacre qui n'a pas encore fini de susciter une polémique voire des moqueries sur les réseaux sociaux. Interrogés, les journalistes Fadel Lô et Alassane Cissé sont d'avis la compétition miss Sénégal a perdu son lustre d'antan.

Qu'est devenue l'élection miss Sénégal ? C'est la question que se posent beaucoup de sénégalais au vu des caractéristiques des miss qui se disputaient la couronne miss Sénégal 2020.

Même la gagnante Ndeye Fatma Dione qui représentait la région de Fatick n'a pas fait l'unanimité au niveau du public particulièrement chez les internautes. Entre fautes d'orthographes, manque de charisme et de charme, les miss ont eu droit à des moqueries.

Il était une fois Moïse Ambroise gomis

Auparavant, l'élection miss Sénégal était une institution, une élection préparée des mois à l'avance.

Mais selon Fadel Lo journaliste culturel, «du temps de Ambroise Gomis, il y'avait quand même un peu plus de professionnalisme car, ce dernier l'a fait plus de deux décennies et ce n'est pas la même chose avec des novistes qui viennent de commencer il y'a deux, trois ou quatre ans.

Même si la dame (Amina Badiane, Ndlr) était mannequin et a des prédispositions pour les concours de beauté», précise le journaliste.

Il ajoute «qu'il y'a aussi le fait que les organisateurs n'ont pas le choix car, beaucoup de jeunes refusent de se présenter à ce concours qui est de plus en plus dévalorisé et dévalué.

Donc, il y' a beaucoup de belles filles qui n'aiment pas rattacher leur image à ce genre de concours. Il y'a beaucoup de facteurs endogènes. Ce n'est plus évident. Ce concours a plus ou moins perdu de son intérêt et de essence».

Pour Alassane CISSE journaliste culturel, miss Sénégal depuis Thioro THIAM, première miss Sénégal en passant par Maimouna DIALLO , elles étaient engagées sur des causes nobles.

«Les miss étaient porteuses de messages, une fois élues miss, elles avaient des projets de sensibilisation sur les questions, de sida, les violences faites aux femmes, à la scolarisation des jeunes filles...

Leurs démarches étaient sociales, des messages à véhiculer. Une miss, en plus de la beauté qui est le premier critère, doit avoir une tête pleine c'est- à-dire cultivée. C'est ça qui faisait le charme de miss Sénégal», a déclaré l'ancien responsable du Service Culture à Sud Quotidien.

Avec ce qui est devenu l'élection miss Sénégal, Fadel Lo demande aux organisateurs «d'être un peu plus regardants et un plus rigoureux sur le choix des miss», conseille-t-il.