Afrique: 3ème en moto malle à la 12e édition Rallye «Africa Eco Race» - Une premiere experience reussie pour Madou Bocoum

Arrivé 3ème dans la catégorie malle moto et 16ème au classement général, la première expérience Madou Bocoum à la 12ème édition de la course auto-moto «Africa Eco Race» a été une réussite.

C'est le bilan que le pilote sénégalais, sponsorisé par la boisson XXL, tire de sa première participation dans la catégorie Moto malle de cette grande course courue sur 6400 kms entre Monaco et Dakar en passant par le Maroc et la Mauritanie. Ce rallye a pris depuis quelques années le relais du mythique Paris-Dakar déplacé dans d'autres horizons

Madou Bocoum a bravé 6400 km pour arriver à la 3ème place et 16ème au classement général de la 12ème édition du rallye Africa Eco race qui est arrivée ce dimanche 19 janvier à Dakar (devant le Lac Rose).

Le pilote sénégalais s'est aligné dans la catégorie Moto malle (ces pilotes qui s'occupent de leur propre assistance, réparent les casses et se chargent de la maintenance de leur engin durant le parcours).

Mais cette première expérience aura été une réussite pour le pilote sénégalais qui avait comme objectif, après le départ donné à Monaco, de rallier Dakar après les étapes du Maroc et de la Mauritanie.

«Dans l'ensemble, j'ai passé un très bon rallye. La grosse satisfaction a été l'accueil chaleureux et la mobilisation et cela m'a beaucoup marqué. C'est motivant ! Mon objectif était d'arriver à Dakar et de franchir la ligne d'arrivée.

J'ai roulé comme il faut avec la vingtaine de concurrents. Pour une première expérience, en tant que mécanicien de formation, je me suis chargé de la propre maintenance, de la grosse mécanique, vidange, dortoir et l'hygiène», se satisfait-il.

La participation a toutefois été porté par le principal sponsor XXL Energy et de l'appui de Damien Baron et directeur de la Soboa.

Selon le pilote sénégalais, le Maroc est l'étape restée la plus difficile. «C'est remplie de caillot. Terrain peu connu au Sénégal et rouler sur des cailloux comporte des risques. J'ai une chute et j'ai travaillé pour remettre en place la moto. La course a commencé à Tanger au Maroc.

La première galère c'était le froid des premiers jours. Ce n'était pas évident de faire 700 Kms», avant d'ajouter : «Je pensais que je pouvais faire plus. J'étais raisonnable, rouler proprement et sans erreur de navigation. J'ai chuté et la moto était endommagée.

Les difficultés, il y a en eu. J'ai eu 15 minutes de pénalité pour n'avoir pas tenu compte du note de briefing. Il y a les galères sur les dunes et il faut essayer de sortir la moto», confie ce champion du Sénégal moto qui se dit prêt à s'engager à la prochaine édition.