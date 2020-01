Afrique MIDI Magazine, une voix et une vitrine qui sortent des sentiers battus

Le premier numéro de votre nouveau magazine panafricain vient de paraître en janvier 2020. Ce bimensuel est disponible dans plusieurs pays du continent africain notamment au Sénégal, Guinée, Togo, Tchad, Bénin, Mali, Cameroun, RDC, Côte d'Ivoire, Niger.

Afrique Midi Magazine est édité par Afrique Midi International qui a ses bureaux à Paris au 22 avenue du Général de Gaulle-92250-La Garenne-Colombe. Elle dispose aussi de locaux à Dakar, route de Yoff. Avec une équipe dynamique et trans-générationnelle, pétrie d'expérience, le nouveau magazine a pris l'option de se lancer dans la livraison d'informations et de contenus de qualité. Interrogé à la rédaction de Confidentiel Afrique, de passage dans ses locaux, Mamadou LY, Directeur de la Rédaction, dit avoir posé un nouveau regard sur les enjeux du monde de l'information d'aujourd'hui et dé demain. Le premier défi du magazine Afrique Midi est la fiabilité de son contenu avant de mettre le cap sur sa longévité. Un sacerdoce puriste à l'image des inspirateurs du journalisme contemporain. Sous l'œil alerte et professionnel du briscard Arnaud Longatte, Directeur de publication. Dans ce premier numéro du magazine, avec une charte graphique au top designer, fortement coloré, des rubriques diversifiées, nos confrères traitent le brûlant dossier du prisonnier politique ivoirien, Laurent Gbagbo dans toutes ses palettes.

Afrique Midi Magazine, étincelé de ses 66 pages fait une immersion à travers des sujets d'Actualités politique, de Société, d'Économie et de Culture. Des articles digestes prêts à être consommés par les lecteurs. En parcourant ce magazine, nous effectuons une véritable plongée au cœur des thématiques si riches et diversifiées, zoomant sur l'histoire des peuples africains. Afrique Midi Magazine ouvre ainsi une nouvelle page de la presse panafricaine. Tout un défi et un engagement à sauver, ce qui reste, surtout, du monde du journalisme africain, à mieux répondre au nouvel écosystème médiatique de plus en plus exigeant et impatient.

Bonne lecture !