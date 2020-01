Congo-Kinshasa: Conflits miniers au Nord-Kivu - Nécessité d'une autorité de régulation pour recadrer le secteur

En séjour de travail à Goma, le ministre congolais des Mines, Willy Kitobo a eu un tête à tête, ce mercredi 29 janvier 2020, avec les représentants des creuseurs artisanaux du site de Bisie, en territoire de Walikale. Les discussions ont tourné autour du conflit qui les oppose à la société Alpahmin Bisie Mining.

A l'issue de leur entretien, Willy Kitobo a annoncé une série de mesures prises par le Gouvernement congolais pour mieux réguler le secteur minier au Nord-Kivu afin d'éviter la récurrence des conflits miniers dans cette partie du pays.

Dans un compte rendu fait ce jour à la presse, le ministre congolais des Mines rapporte précise que la décision a été prise dans le sens de la création et de la mise en place, à Goma, d'une « autorité de régulation » pour réguler tout ce qui est matière stratégique dans le domaine minier au Nord-Kivu.

« Le Nord-Kivu va copier la gestion du type Haut-Katanga et Lualaba où l'État Congolais a déjà créé une seule société pour acheter les matières premières issues de l'artisanat et les revendre aux entités de traitement, en l'occurrence, le cobalt qui est présent dans ces deux provinces. Ce modèle va conduire à la bonne gestion du coltan de Walikale de son point d'extraction jusqu'au point final de la vente afin d'éviter des conflits autour de cette substance stratégique du pays« , précise Willy Kitobo. Il estime qu'il est plusque temps de redorer l'image de la RDC, à travers le monde, ternie par des conflits meurtriers autour de la gestion des matières premières du Nord-Kivu et spécifiquement le coltan. « Nous devrons retrouver notre crédibilité au niveau mondial quant à ce« , souligne-t-il.

D'après Willy Kitobo, ce nouveau système de gestion va permettre au Gouvernement Congolais de faire minutieusement un suivi sur la traçabilité entière du coltan, pour qu'au final, tout produit coltan de la RDC soit certifié à travers un « certificat de conformité« , délivré par l'État Congolais avant sa sortie du pays.

« C'est aussi pour canaliser tous les produits des creuseurs artisanaux à des comptoirs et entrepôts connus et contrôlés par les autorités congolaises que nous prenons ces décisions. J'en appelle donc à l'accompagnement des coopératives qui encadrent les creuseurs artisanaux, du Gouvernement provincial et des pays étrangers qui sont appelés à ne pas accepter tout Produit minier qui n'aura pas ce certificat de conformité « , martèle-t-il.

Respect des périmètres d'exploitation

En outre, le ministre congolais des Mines a appelé la société Alphamin Bisié Mining et les creuseurs artisanaux au respect mutuel du périmètre d'exposition sur le site de Bisie en territoire de Walikale, conformément au Permis d'exploitation et au certificat d'agrément Alphamin Bisié Mining pour les exploitants artisanaux.

Vicar Batundi Hangi, membre de la thématique mines de la société civile Forces vives et délégué des creuseurs artisanaux à cette rencontre, revient sur les irrégularités qui caractérisent les arrestations des creuseurs artisanaux en violation flagrante des droits de l'homme.

« Nous avons recommandé au ministre, la libération immédiate, sans condition, sans délai et sans jugement des creuseurs artisanaux qui croupissent encore dans la prison Munzenze de Goma dans des conditions inhumaines et arrêtés sans bonne raison », souligne Vicar Batundi.

« L'article 2 de ce protocole d'accord dit que la société Alphamin ne peut empêcher les creuseurs artisanaux de vaquer à leurs activités minières à mpama ,lieu dit 15 minutes, 10 minutes et au périmètre PR5266 puisque ces activités n'entravent pas la réalisation du programme de recherche de la dite société. Mais aujourd'hui, cette société chasse les creuseurs pour occuper illégalement ces endroits sur le site de Bisie alors que les creuseurs artisanaux sont reconnus par la loi », a rappelé Déborah Musenge, Secrétaire de la coopérative minière de Bisie

Entretemps, Walikale qui est le plus grand territoire du Nord-Kivu avec une superficie de 23.475 km carré, reste le territoire le plus enclavé de la province du Nord-Kivu par manque des routes et d'infrastructures modernes.

Pour les ressortissants de Walikale, c'est une situation est paradoxale et mérite une solution urgente du Gouvernement National et l'implication du Gouvernement Provincial car disent-ils, ces minerais de Walikale contribuent à plus de la moyenne au budget du Nord-Kivu.