Angola: Le pays signe un accord de gestion du Parc d'Iona

Luanda — Un accord de gestion partagée, visant à assurer la protection à long terme du Parc d'Iona, sera signé ce vendredi (30) par le ministère angolais de l'Environnement et l'Organisation « African Park ».

Organisation de conservation sans but lucratif, African Park assume la responsabilité totale de réaménagement et gestion à long terme des parcs nationaux, en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales.

Ce projet fait partie du plan de gestion, réaménagement et construction du Parc National d'Iona, de manière à y investir, dans le but de rehausser davantage sa valeur et celle des secteurs de conservation.

Ces précisions ont été données mercredi à Luanda par le directeur-général de l'Institut National de Biodiversité et des Secteurs de Conservation (INBAC), Aristófanes Pontes, en marge d'un colloque sur « Travaux réalisés par l'INBAC et ses partenaires et perspectives pour la période 2020/2022 ».

Le choix du partenaire est dû à ses qualités et aux travaux accomplis dans plus de dix parcs à travers l'Afrique, avec différents écosystèmes et caractéristiques, a-t-il souligné.

Le Parc d'Iiona se situe dans le désert de Namibe, au sud-ouest de l'Angola, et s'étend sur 15.200 kilomètres carrés.