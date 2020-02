Angola: L'ANPG et BP financent le stage des jeunes étudiants finalistes des universités

Luanda — L'Agence nationale de pétrole, gaz et biodiversité (ANPG) et la BP, compagnie pétrolière britannique, financent actuellement un Programme de stage professionnel au profit de 95 étudiants pré-finalistes et finalistes des universités, dont le montant est estimé à 371.000 USD.

Mis en œuvre par l'Organisation non gouvernementale « Développement Workshop », ce projet est destiné aux étudiants des provinces de Benguela, de Cuanza Norte, de Huambo, de Luanda, d'Uíge et de Zaïre, indique un communiqué de presse parvenu à l'Angop.

Le financement du projet s'inscrit dans le cadre des investissements de responsabilité sociale prévue par la Loi générale des activités pétrolières, qui établit qu'une partie des bonus payés à l'Etat, résultant des contrats signés, soit appliquée aux initiatives de développement régional et local.

Selon le document, le programme de stage professionnel et communautaire vise à donner des opportunités aux jeunes angolais formés en différentes Universités publiques et privées, de façon à renforcer leurs compétences techniques et professionnelles.

Cette initiative vise à créer des habilités et opportunités techniques qui permettent aux jeunes d'accéder au premier emploi sur le marché de travail local.