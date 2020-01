Algérie: Nécessaire révision des statuts particuliers des enseignants universitaires

Alger — La Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé mardi la nécessité de réviser les statuts particuliers des enseignants chercheurs, des chercheurs permanents et du personnel de soutien à la recherche.

Dans un communiqué rendu public au terme de la réunion de ses sections syndicales dans la wilaya de Tlemcen, la Fédération a souligné l'impératif "d'améliorer la grille des salaires, à travers la création de mécanismes appropriés, dont la réduction de l'impôt sur le revenu, exprimant "sa détermination à suivre ce dossier et à soulever des propositions détaillées à même d'aboutir à un règlement satisfaisant".

Présidée par le secrétaire général Messaoud Amarna, la Fédération a appelé "à la révision des statuts particuliers de l'Université et de son organigramme, et au classement de ses laboratoires de recherche, et à la motivation de leurs directeurs, chefs d'unités et membres en leur octroyant des primes".

Il est également question d'examiner le problème de retard accusé dans la réalisation des projets, ou les projets à l'arrêt, à l'instar du quota de 650 logements destinés aux enseignants de la cité universitaire de la wilaya d'Alger".La Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tiendra prochainement, au Centre de recherche en anthropologie sociale (CRASC) à Oran, une Conférence nationale consacrée au dossier des statuts particuliers des enseignants chercheurs, des maîtres-assistants hospitalo-universitaires, des chercheurs permanents et du personnel de soutien à la recherche, indique la même source, affirmant que l'atelier demeurera ouvert sur toutes les questions constructives sur les plan socio-professionnel, institutionnel et de développement.