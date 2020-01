Congo-Brazzaville: Cybersécurité - Nécessité de renforcer le dispositif national

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a ouvert à Brazzaville, le 29 janvier, une réunion dédiée à la résilience contre les cyberattaques, la protection des données liées à la vie privée.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Cyber for Development (cyber4Dev) de l'Union européenne (U.E). La rencontre de deux jours essaiera d'apporter des éléments de réponse susceptibles d'aider à la maîtrise des problématiques liées à l'externalisation, notamment au sein des administrations, organismes publics et infrastructures d'importance vitale publiques et privées.

A cet effet, une mission de la coordination dudit projet séjourne depuis quelques jours dans la capitale afin d'étudier les conditions de la mise en œuvre du projet.

« La protection et la sécurité des données des individus au niveau des nations sont très vitales car l'environnement numérique n'a pas de frontières. Cela nécessite donc une collaboration internationale entre les pays », a affirmé le coordonnateur régional du cyber4Dev, Nick Small.

Le projet cyber4Dev vise à accroître au Congo la sécurité et la résilience des infrastructures, des réseaux et systèmes d'information critiques soutenant les services essentiels du pays tout en garantissant le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit, grâce à l'adoption et à la mise en œuvre d'un ensemble complet de politiques en termes d'organisation et des mesures techniques.

Il a également pour objectif de donner à chacun l'accès aux avantages d'un cyberespace ouvert, gratuit, sécurisé et résilient. La cyber résilience est essentielle pour le développement économique, des sociétés stables et des défenses sécurisées.

« ... il nous faut garantir le fonctionnement des institutions de notre pays et la vie de la nation en renforçant la protection des infrastructures nationales, des réseaux de communication et d'information gouvernementales, des opérateurs d'importance vitale et de nos armées et forces de sécurité intérieure », a indiqué Juste Léon Ibombo

Pour lui, il est impératif que les spécialistes de la cybersécurité et les autorités chargées de la protection des données, collaborent encore plus étroitement pour améliorer les mesures de protection dans les secteurs privé et public, veiller à ce que la protection des données à caractère personnel et la sécurité des infrastructures critiques du pays constituent un principe directeur des efforts en matière de cybersécurité.

« Nous allons travailler ensemble pour mettre en place les lois, les procédures, les méthodes et les stratégies pour lutter contre la cybercriminalité au Congo en particulier et dans la sous-région en général », a signifié le programmateur du Conseil pour l'Europe, Matteo Lucchetti.

Pour ce faire, chaque pays a besoin de cyber-systèmes robustes pour protéger ses infrastructures essentielles telles que les télécommunications, les systèmes de paiement électroniques et l'approvisionnement en électricité et autres services publics. Dès lors qu'une infrastructure est sûre et sécurisé, elle favorise l'investissement économique et la croissance qui, à son tour, profite à tous les secteurs de la communauté public et privé.

Notons que le projet cyber4Dev exécuté par Northern ireland coopération overseas (Ni-co) en partenariat avec les agences gouvernementales d'Estonie, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, est conçu pour protéger les entreprises publiques et privées à travers les pays d'Asie et d'Afrique.