Madagascar: Gouvernement - Une équipe de vingt-quatre ministres

Le nouveau gouvernement a été présenté, hier. Un composite de reconduits et de nouvelles têtes, il compte vingt-quatre départements.

Deux de plus que le précédent. En termes de chiffre et en la forme, tel est le premier changement à souligner, s'agissant de la nouvelle équipe gouvernementale. Elle compte, par ailleurs, quatorze ministres reconduits et dix nouvelles têtes. Deux nouveaux portefeuilles viennent s'ajouter aux vingt-deux départements déjà en place depuis l'entrée en fonction de Andry Rajoelina, président de la République.

L'Eau, l'assainissement et l'hygiène redevient un département ministériel à part entière. Le chef de l'État explique cette décision par les enjeux de l'accès à l'eau potable. Les problématiques d'approvisionnement en eau rencontrées par plusieurs villes du pays ont été décisives dans cette décision, à entendre Andry Rajoelina. Il y a aussi, la création d'un vice-ministère chargé des nouvelles villes et de l'habitat qui aura la charge de concrétiser les « Velirano » du Président, en matière d'habitat et du projet Tanà Masoandro.

Dans le discours qu'il a prononcé, hier, au palais d'État d'Iavoloha, le président de la République, présente le nouveau gouvernement comme « le reflet de l'ouverture et de toutes les compétences des Malgaches, sans distinction ». Il affirme qu'outre la compétence, l'équilibre régional et l'approche genre ont été pris en compte dans la sélection des nouveaux ministres. La nouvelle équipe dirigée par Christian Ntsay, Premier ministre, compte ainsi huit femmes, dont quatre sont des nouvelles venues dans les rangs de l'Exécutif.

Technocrates

Par ordre protocolaire, ces nouvelles ministres sont Rijasoa Josoalasisambatra, ministre de l'Éducation, Voahary Rakotovelomanantsoa, ministre de l'Eau, la professeure Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l'Enseignement supérieur, et Baomiavotse Vahinala Rahirina, ministre de l'Environnement. À entendre le locataire d'Iavoloha, la majorité des nouveaux ministres auraient été sélectionnés parmi les quatre-cent soixante « cerveaux », qui ont postulé pour un portefeuille ministériel, en réponse à l'appel à candidature lancé par l'État en début d'année.

Au vu des Curriculum vitae (CV) des nouveaux ministres, tous sont bardés de diplôme et ont un parcours académique et professionnel brillant, essentiellement, à l'étranger. Dans les rangs des nouveaux membres du gouvernement il y a le docteur Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, ministre des Affaires étrangères, Johnny Richard Andriamahefarivo, ministre de la Justice, le contrôleur général de police Fanomezan- tsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publique, et le professeur Ahmad Ahmad, ministre de la Santé publique.

Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, ainsi que, Michael Angelo Zasy, vice-ministre chargé des nouvelles villes et de l'habitat sont, également, des nouveaux venus au sein du gouvernement. Les quatorze ministres reconduits sont essentiellement, ceux qu,i le 24 janvier 2019, ont été présentés comme ceux ayant fait partie du premier cercle du président Rajoelina, lors de la confection de l'Initiative pour l'émergence de Madagascar (IEM). Outre le ministre de la Sécurité publique, le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale et le général Richard Ravalomanana, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, rempilent au sein de l'équipe gouvernementale.

La nouvelle team Ntsay est de prime abord, essentiellement, technocrate. Seuls trois ministres, à savoir Hajo Andrianainarivelo, ministre de l'Aménagement du territoire, Irmah Naharimamy, ministre de la Population, et Tinoka Roberto Raharoarilala, ministre de la Jeunesse et des sports sont ouvertement marqués par des couleurs politiques, à savoir le parti