Soudan: Conseil des Ministres approuve des Projets de Loi

Khartoum — Le Conseil des Ministres a approuvé, lors de sa réunion ordinaire d'aujourd'hui, le Mercredi, présidée par le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, un nombre de Projets de Loi, après que le Conseil y eut apporté quelques Amendements.

Le Ministre de la Culture et de l'Information et Porte-parole du Gouvernement, Faysal Mohamed Saleh, a souligné dans un communiqué de presse que les Projets de Loi incluaient la Loi sur le Conseil Supérieur du Haj et de la Oumra et la Loi sur l'Annulation du Conseil National pour Zikr et Zakireen, qui ont été présentées par le Ministre des Affaires Religieuses et des Dotations.

Les Projets de Loi approuvés comprenaient également la Loi sur la Commission des Droits de l'Homme, la Loi sur la Commission de Lutte contre la Corruption et la Loi sur la Commission de Justice de Transition, qui figurent parmi les Commissions citées par le Document Constitutionnel.

Il s'agit en plus des Actes de la Commission de Paix et du Ministère Public, des Amendements de 2020 et de la Loi sur les Amendements Divers qui Introduit des Amendements sur Multiple de Lois telles que la Loi Pénale, la Loi sur la Presse, 2009, la Loi sur la Sécurité Nationale, les Partis Politiques, les Associations Professionnelles et les Organisations Bénévoles de Travail, expliquant que les Amendements visent à supprimer les Articles restreignant les Libertés.