Cote d'Ivoire: Bony Wilfried - « J'ai hâte de rattraper le temps perdu »

Resté sur la touche pendant six mois, sans club, Wilfried Bony a enfin trouvé un point de chute. L'international ivoirien s'est engagé pour un an et demi avec Al Ittihad, un club de première division du championnat d'Arabie Saoudite.

Le joueur n'a pas caché sa joie après sa signature. « C'est une bonne chose pour moi de trouver enfin un point de chute dans un club tel que Al Ittihad qui est l'un des plus importants d'Arabie Saoudite. J'ai hâte de rejouer et de rattraper le temps perdu », a-t-il déclaré.

Bony Wifried n'avait en effet plus rejoué depuis la Can 2019 avec les Éléphants. Après l'aventure égyptienne, il n'avait plus remis les pieds sur un terrain suite à la rupture se son contrat avec Al Arabi du Qatar où il n'a disputé que 7 matches et inscrit 5 buts.

En Arabie Saoudite, Wilfried Bony rejoint l'un des clubs les titrés du championnat avec huit Ligues saoudiennes remportées et 9 coupes. Avec ce nouveau contrat avec Al Ittihad, Bony Wilfried va découvrir le 8e club professionnel de sa carrière.

Jouer et retrouver son meilleur niveau sera le défi de l'ancien attaquant de Manchester City, qui a connu des moments de gloire il y a quelques saisons. Notamment avec Vitesse Arnhem des Pays Bas où il a inscrit 58 buts en 77 matches toutes compétitions confondues entre 2011 et 2013.

Les performances de l'attaquant ivoirien vont cependant connaître une baisse après son passage à Manchester City pour un montant de 32,5 millions d'euros (21,2 milliards de FCfa) en 2015.