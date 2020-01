Afrique de l'Ouest: Élaboration de la Vision post-2020 - La CEDEAO entame la consultation des populations de Ferké

Le Bureau national de la Cedeao a entrepris des consultations à travers un atelier le mardi 28 janvier 2020, à la salle de réunion de "la maison des retraités" de Ferkessédougou, en vue de l'élaboration de la vision post-2020.

L'élaboration de la vision post-2020 a pour but de créer une sous-région sans frontières, pacifique, prospère et cohérente, reposant sur la bonne gouvernance qui permet à la population d'accéder aux ressources et à les exploiter à travers la création d'opportunités pour le développement durable et la préservation de l'environnement.

Ainsi, selon Mme Folquet Isabelle Sandra, directrice du Bureau national de la Cedeao, ces consultations des populations des villes frontalières consistent à prendre en compte leurs aspirations, leurs attentes dans le cadre de l'élaboration de la vision post-2020.

« Notre institution communautaire a réalisé d'importants progrès qui la placent aujourd'hui comme un modèle d'intégration sur le continent au niveau de la libre circulation des personnes et des biens, la mise en place d'une armée régionale qui intervient sur les théâtres des conflits au niveau régional et d'une cour de justice fonctionnelle », a-t-elle martelé.

Et d'ajouter : « Ces progrès ne doivent pas nous faire oublier les nombreux défis liés au déficit d'infrastructures, le terrorisme et certains obstacles techniques au commerce intra-régional et à la libre circulation ». Avant d'inviter chaque acteur à s'approprier le processus et à participer activement à cette consultation.

Encourageant les participants à ces consultations, l'ambassadeur Carlos Babacar Mbaye, a, au nom du président de la commission de la Cedeao, Jean Claude Brou, félicité la Côte d'Ivoire pour son rôle imminent au sein de l'institution.

Représentant le préfet de région, le secrétaire général 1, Ahoussi Oi Ahoussi Pascal dit espérer que le présent atelier répondra aux attentes de la Cedeao face aux différents défis à relever au profit de la sous-région.