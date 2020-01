Sénégal: Coopération sénégalo/turque - Les deux pays signent sept nouveaux accords

Le Sénégal et la Turquie ont paraphé sept accords de coopération dans plusieurs domaines. La cérémonie de signature de ces nouveaux axes de partenariat s'est déroulée au cours de la deuxième visite officielle du Président turc Recep Tayyip Erdogan, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires.

Les Gouvernements sénégalais et turc ont signé, hier, à Dakar, sept nouveaux accords dans les domaines de la culture, de la santé, de l'éducation, de la défense, de la politique de la diaspora, de la gestion des accidents et du sport.

« Ces accords vont contribuer à enrichir le cadre juridique de la coopération sénégalo-turque », a déclaré le Président Macky Sall au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc qui effectue sa deuxième visite officielle au Sénégal. Le Chef de l'État a, à l'occasion, insisté sur « la longue tradition de relations amicales et de coopération conviviale intensifiées ces dernières années ».

« La Turquie est un partenaire important du Sénégal. Elle nous accompagne dans la réalisation diligente d'infrastructures majeures de développement », s'est félicité Macky Sall qui n'a pas manqué d'en citer quelques-unes.

Il s'agit, entre autres, des travaux de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), de la construction du Centre international de conférences Abdou Diouf à Diamniadio, du complexe sportif Dakar Aréna, du Centre des expositions, du Marché d'intérêt national et de la gare des gros-porteurs.

« En plus, il y a la participation d'entreprises turques et sénégalaises dans le cadre de la réalisation du Train express régional (Ter) », a-t-il expliqué. Selon lui, le partenariat entre les deux pays se porte très bien.

« Nous avons une collaboration dynamique empreinte de respect mutuel et orientée vers l'action et le résultat », a indiqué le Chef de l'État pour qui ce partenariat témoigne « de la politique d'ouverture et de diversification du cercle de nos amitiés et de nos espaces de coopération ». À ce titre, il a remercié son hôte pour sa disponibilité.

« Chaque fois qu'il a fallu mobiliser des ressources et que je l'ai sollicité, il a répondu favorablement », a affirmé Macky Sall, exprimant ainsi sa volonté de poursuivre avec son homologue « des efforts communs pour renforcer davantage les échanges sénégalo-turcs ».

Pour sa part, le Président Recep Tayyip Erdogan a magnifié les liens historiques et culturels entre les deux pays. « Inspirés par une histoire commune, nous voulons donc bâtir l'avenir en nous fondant sur ce passé commun.

Nous considérons les peuples d'Afrique comme nos frères et sœurs avec qui nous partageons les mêmes valeurs d'esprit », a-t-il déclaré.

À l'en croire, la Turquie aborde « les douleurs vécues en Afrique non pas par une approche politique ou stratégique basée sur des intérêts, mais plutôt par une approche humanitaire reposant sur une conscience humaine ».

« Lors de nos différentes visites, des signatures d'accords et les projets communs que nous mettons en place, nous avons montré qu'un modèle de coopération différent est possible. Nous croyons fermement que le XXIe est le siècle de l'Afrique », a insisté M. Erdogan.

D'ailleurs, il est d'avis qu'à travers les organisations comme l'Agence turque de coopération et de développement (Tika), il est possible « de continuer à réaliser des projets sur la base d'un développement durable ».

« Nous sommes déterminés à agir dans ce sens dans tous les secteurs dont comme l'industrie, la défense, l'énergie et le tourisme », a assuré le Chef d'État turc. Il a, par ailleurs, assuré que cela soit avec l'Afrique de l'Ouest ou le continent, le Sénégal sera toujours à leurs côtés pour qu'ensemble, ils puissent approfondir leurs liens.

Tout en remerciant le peuple sénégalais, Recep Tayyip Erdogan a salué le soutien de Dakar dans la lutte contre les organisations terroristes. Dans le domaine de l'éducation, il a rappelé que la Turquie a réalisé 13 écoles au Sénégal et que 50 étudiants sénégalais bénéficient de bourses turques.

ÉCHANGES COMMERCIAUX : Une volonté de porter le volume à un milliard de dollars

Le Sénégal et la Turquie sont appelés à intensifier leur volume d'échanges commerciaux. Dans ce sillage, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que la plupart des objectifs fixés au cours de sa dernière visite officielle, qui remonte en 2018, ont été atteints.

« À l'époque, les deux pays avaient fixé le pari d'atteindre un volume d'échanges de 400 millions de dollars », a-t-il rappelé. Cette fois-ci, Dakar et Ankara se sont engagés, selon lui, à atteindre un volume d'échanges d'un milliard de dollars dans un proche horizon.

« Nous devons davantage consentir des efforts pour développer les liens commerciaux entre nos deux pays respectifs », a ajouté M. Erdogan qui se dit fermement convaincu que « nous pouvons atteindre cet objectif dans les plus brefs délais ».

Dans la foulée, il a salué le Plan Sénégal émergent (Pse) qui, à son avis, « est une initiative exemplaire » pour les pays de la sous-région. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que les entreprises turques contribuent à la réalisation du Pse dans divers domaines.

« Les hommes et les femmes d'affaires turcs sont prêts à davantage contribuer à la réalisation des objectifs de ce Plan », a-t-il ajouté.

Le Président Erdogan, à la tête d'une forte délégation d'opérateurs économiques de son pays, a aussi insisté sur la nécessité de promouvoir la « Destination Sénégal » en Turquie.

« Le secteur privé turc et le privé sénégalais travaillent déjà ensemble dans plusieurs domaines, notamment celui des infrastructures », a, de son côté, souligné le Président Macky Sall, souhaitant que cette coopération se renforce davantage par la création de joint-ventures sur des bases plus durables. De son point de vue, « cela signifie plus de prospérité partagée, plus d'emplois et d'activités génératrices de revenus ».

Compte tenu du grand potentiel non encore exploré des échanges entre les deux pays, le Chef de l'État a fait part de la volonté du Sénégal d'élargir cette coopération bilatérale à d'autres domaines économiques, commerciaux et industriels.

Après la conférence de presse, Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan ont co-présidé la cérémonie d'ouverture du Forum économique turco-sénégalais qui a réuni les secteurs privés des deux pays.