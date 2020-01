Algérie: Ambassadeur américain à Ghardaïa - Les opportunités d'investissement mises en exergue

Ghardaia — Les opportunités d'affaires et les potentialités qu'offre la région de Ghardaïa dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et le tourisme ont été mises en avant mercredi, à l'occasion d'une visite de prospection de l'ambassadeur des USA à Alger, John Desrocher, à Ghardaia (600 km au Sud d'Alger).

Le diplomate américain s'est montré fort intéressé par les atouts et les potentialités de la wilaya de Ghardaïa dans les domaines du tourisme et de l'agriculture, suite à des rencontres avec les membres de la société civile, les élus, les professionnels de l'industrie et les opérateurs économiques locaux.

L'ambassadeur américain a souligné que les relations d'amitié unissant l'Algérie et son pays sont "excellentes" tout en mettant en exergue les multiples opportunités de partenariat et d'échanges commerciaux qu'offre la relation entre l'Algérie et les USA.

Auparavant, le diplomate américain s'est entretenu au siège de la wilaya avec les autorités locales.

Des visites de sites touristiques de la vallée du M'zab sont programmées pour la délégation diplomatique américaine au terme de cette visite de prospection dans la région, signale-t-on.