Afrique de l'Ouest: Lancement du projet d'intégration régionale de la chaine de valeur de l'anacarde - Tulibano Mushingi veut la transformation au niveau local

L'ambassade des États-Unis, le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau ont officiellement lancé le projet régional Food for progress du département américain de l'agriculture (Usda) sur la chaine de valeur de l'anacarde.

Pour l'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar, ce projet vise la transformation de la noix de cajou dans ces trois pays mais également l'élargissement de la chaine de valeur.

La noix de cajou ne doit plus faire l'objet d'exportation pour être transformée. Tulibano Mushingi semble être en phase avec cette assertion. En effet, il soutient qu'« aujourd'hui, la grande partie de la production est exportée vers l'Asie aux fins de transformation.

Mais grâce à ce projet régional de la chaine de valeur de l'anacarde, connu sous le nom de Linking Infrastructure, Finance, and Farms to Cashews (LIFFT-Cashew), vos pays peuvent stimuler la croissance économique et la création d'emplois au plan local en créant des unités de transformation de la noix de cajou ». D'où le lancement dudit projet entre le Sénégal, la Gambie, et la Guinée-Bissau.

Le représentant du pays de l'oncle Sam au Sénégal trouve que c'est ce genre de projet qui fait que « nos relations sont particulières et spéciales parce que nous mettons l'accent sur la création de nouveaux emplois dans un secteur extrêmement important pour l'économie ».

C'est pourquoi, selon lui, l'accent est mis sur l'importance de projet lifft-Cashew car les trois pays ensemble produisent à peu près 250 mille tonnes noix de cajou.

Ainsi, dit-il, « si seulement 10% du total de la production régionale était transformé au niveau local, cela pourrait générer environ entre 18 et 21 milliards de francs Cfa de recettes en deux ans ».

A l'en croire, transporter la noix de cajou brute dans la région sans restriction commerciale permet au secteur privé de tirer profit de son investissement et que les sociétés de ces trois pays pourraient nouer une collaboration pour améliorer les capacités de sa transformation en modernisant les opérations et en améliorant les connexions régionales au niveau de la production, de la transformation et du commerce.

Cela leur permettra, ajoute-t-il, d'être plus efficaces et concurrentielles au plan international sur le marché de la noix de cajou.

« Ces efforts peuvent permettre la création d'emplois, l'augmentation des revenus des agriculteurs, des transformateurs et des commerçants qui vendent le produit au niveau local, régional et international », estime enfin M. Mushingi.