Sénégal: Troisième édition des journées de l'Agro-écologie, jeudi et vendredi

Dakar — La DyTAES (Dynamique sur la Transition Agro-écologique au Sénégal) organise la troisième édition des journées de l'agro- écologie jeudi et vendredi au Musée des Civilisations Noires, à Dakar.

Selon un communiqué reçu à l'APS, les acteurs de cette dynamique "se sont mobilisés ensemble, autour d'un processus de réflexion et de partage depuis la déclaration du président de la République, disant qu'il fait de l'Agro-écologie le quatrième axe de son quinquennat".

Cette 3e édition de ces Journées connait "une évolution particulière", selon les organisateurs, soulignant que depuis avril 2019, "une soixantaine d'acteurs de l'agro-écologie sont dans cette dynamique dénommée DyTAES, en vue de construire une contribution commune pour renforcer l'Etat du Sénégal dans sa vision exprimée par le Président de la République".

Ces acteurs "ont adopté une méthode qui a consisté d'abord à faire la cartographie des initiatives, portées par des organisations paysannes, des ONG, et par l'Etat".

A cela s'ajoute l'organisation de six ateliers organisés dans les différentes zones agro-écologiques du Sénégal et surtout un septième atelier dont la particularité a été de mettre ensemble producteurs, consommateurs, nutritionnistes, toxicologues, pour échanger sur la plus-value de la production agro-écologique sur la santé humaine, animale et environnementale.

Le communiqué souligne que "tous ces éléments ont permis de produire un document de contribution aux politiques nationales sur la transition agro-écologique qui a fait l'objet d'un atelier national de restitution les 18 et 19 novembre 2019".

L'atelier va regrouper, pendant deux jours, 400 personnes dont des représentants d'organisations paysannes, des élus locaux, des instituts de recherche et de formation et des ONG venues du Sénégal, de la sous-région et du reste du monde.

Il sera clôturé le 1er février au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose par "un takkusan agro-écologique" pour la remise officielle du document de contribution au chef de l'Etat qui parraine cet événement, précise la source.