Afrique: Coronavirus - L'OMS appelle le «monde entier à agir»

Vingt six décès de plus enregistrés à Wuhan. L'inquiétude grandit dans les différents pays qui ont commencé à évacuer leurs ressortissants.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé hier le «monde entier à agir» face au nouveau coronavirus, qui a d'ores et déjà fait plus de malades que le Sras, tandis que des centaines d'étrangers ont été évacués de Wuhan, la ville chinoise d'où s'est propagée l'épidémie.

Vingt-six décès supplémentaires ont été enregistrés depuis mardi, ont annoncé le même jour les autorités sanitaires chinoises, faisant état au total de cent trente deux morts et d'environ six mille cas confirmés de contamination en Chine continentale (hors Hong Kong). (... )

Parallèlement, la liste des pays touchés s'allonge, les derniers en date étant les Emirats arabes unis et la Finlande.

Réunion d'urgence

«Le monde entier doit être en alerte, le monde entier doit agir», a à cet égard déclaré hier de Genève Michael Ryan, le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, qui aura aujourd'hui une nouvelle réunion d'urgence.

Celle-ci sera consacrée à «la question de savoir si l'épidémie actuelle constitue une urgence de santé publique de portée internationale».

«La plupart des plus de six mille cas du nouveau #coronavirus se trouvent en Chine - seulement 1%, soit soixante huit cas, ont été enregistrés à ce jour dans quinze autres pays. Mais une transmission interhumaine a été enregistrée dans trois pays en dehors de la Chine», à savoir l'Allemagne, le Vietnam et le Japon, a-t-il ajouté.

De leur côté, une vingtaine d'États étrangers ont annoncé environ quatre vingt cas confirmés au total sur leur sol.

Des compagnies aériennes comme British Airways, la Lufthansa (... ) ont à leur tour annoncé la suspension immédiate de tous leurs vols vers la Chine continentale. (... )

Dans le même temps, environ deux cents Américains et deux cent six Japonais évacués de Wuhan sont arrivés respectivement en Californie et à Tokyo.

Près de six cents citoyens européens veulent aussi être évacués de Chine, a annoncé hier la Commission européenne.