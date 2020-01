Madagascar: Anjiajia - La réparation de la route traîne

Les Majungais attendent avec impatience la finition de la réhabilitation d'une portion de la RN 4. La chaussée glissante bloque les taxis-brousse.

La réfection provisoire de la portion de la RN 4 à Anjiajia, après son affaissement survenu le 22 janvier, dû aux grandes crues, est loin d'être achevée au délai fixé par les responsables. Soit 48 heures à partir de samedi, date du passage du ministre des Travaux publics, Hajo Andrianainarivelo.

Les travaux de remblayage constituent le gros du chantier avant la pose des lames métalliques sur les conteneurs, puis le terrassement. Les remblais sont extraits tout près du chantier.

En outre, la déviation de 100 mètres pose problème car le terrain est trop glissant du fait des pluies qui se sont abattues mardi depuis 4 heures et toute la journée.

« Nous avons dû bloquer le passage des véhicules et des taxis-brousse car il était très risqué pour ces voitures de rouler sur la piste boueuse, stagnante et lisse. Le terrain nécessitait d'être compacté et aplani », explique le commandant de compagnie de la gendarmerie nationale d'Ambato-Boeny qui assure la sécurisation des lieux.

La coupure temporaire sur la déviation a duré deux heures de temps, de 6 heures à 8h30. L'accès vers Mahajanga est très difficile vu la pente accentuée et très glissante. De plus, les camionneurs ont lancé un appel de détresse aux autorités face à la situation.

« Cela va faire plus de dix jours que nous sommes bloqués sur place. L'arrêt de nos activités dû à cette coupure de route provoque des pertes et des préjudices considérables pour notre affaire. Nous implorons les responsables et surtout le ministre de tutelle de trouver une solution rapide pour que les camions puissent aussi rouler. Une déviation qui peut supporter les poids lourds est nécessaire et primordiale », réclame le porte parole.

De longues files de camions citernes et de poids lourds longent de part et d'autre de la RN4 depuis dix jours.