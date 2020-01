Sénégal: Présentation du livre "L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance", vendredi

Dakar — Kako Nabukpo, professeur d'économie et doyen de la Faculté des sciences économiques de l'Université de Lomé, va procéder vendredi à Dakar à la présentation de son nouveau livre intitulé "L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance", annonce un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie de présentation du livre est prévue à 10h au siège de ENDA, avenue Cheikh Anta Diop, en face du CODESRIA, précise le texte.

La même source ajoute que cette cérémonie sera présidée par les économistes Chérif Salif Sy et Demba Moussa Dembélé.

"Un temps de parole de quelques minutes sera donné à l'auteur qui lira un extrait de son livre et exposera sur le thème et de son processus créatif. Ensuite, trois commentateurs de spécialistes s'en suivront", a mentionné le communiqué.

Dans cet ouvrage l'auteur défend entre autres thèses "l'instrumentalisation de l'Afrique comme laboratoire du néolibéralisme avec la complicité passive ou active de ses propres élites".

Il s'insurge aussi contre le discours "savamment rodé d'une émergence qui se tarde à se matérialiser au-delà des tables-rondes des bailleurs de fonds".

Kako Nubukpo est un économiste togolais, professeur des universités et membre du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (CAMES). Il est aussi membre du Global economic governance Program pour Oxford en Grande Bretagne et Princeton aux Etats Unis d'Amérique.

Ancien directeur de la Francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), M. Nabukpo a été ministre en charge de la Prospective et de l'Evaluation des politiques publiques au Togo entre 2013 et 2015.