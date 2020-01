Ile Maurice: Affaire Platinum Card - Après une trêve de six mois, l'audition d'Ameenah Gurib-Fakim reprend

L'ex-présidente de la République retourne en salle d'audience n°4 de la Cour suprême aujourd'hui, jeudi 30 janvier, pour la suite des auditions de la commission d'enquête la concernant. Le Senior Puisne Judge (SPJ) Asraf Caunhye qui préside cette commission, assisté des Puisne JudgesNirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna, enquête sur les circonstances qui ont mené Ameenah Gurib-Fakim à instituer la commission d'enquête mort-née Moollan, le 16 mars 2018, sur l'affaire Platinum card/Alvaro Sobrinho.

Le n°2 du judiciaire doit également statuer si l'ex-Présidente de la République, poussée à la démission le 23 mars 2018, a, ainsi faisant, violé ou pas la Constitution ou toute autre loi ou si elle a usurpé des prérogatives de l'exécutif. Le rôle joué directement ou indirectement par des hommes de loi comme Yousuf Mohamed, Senior Counsel, le junior de celui-ci Nadeem Hyderkhan ou encore l'avoué Gilbert Noël, pour ne citer que ceux-là, tout comme la «unlawful, improper or indecorous use of the Office of the President» font également partie des attributions du Puisne Judge Asraf Caunhye. Cette commission d'enquête doit aussi faire des recommandations sur l'immunité dont bénéficient le président et le vice-président de la République.

La dernière fois qu'Ameenah Gurib-Fakim a été auditionnée par Asraf Caunhye remonte à près de six mois, soit, le 6 août 2019. L'ex-présidente a été soumise à un feu roulant de questions par le SPJ. Ce dernier a évoqué l'étrange coïncidence entre une lettre adressée par Ameenah Gurib-Fakim à sir Anerood Jugnauth, le Premier ministre d'alors, le 27 octobre 2016, et des dépenses de près d'un demi-million qu'elle a faites en bijoux chez Shiv Jewels le lendemain avec la carte Platinum de Planet Earth Institute.