Congo-Kinshasa: Gécamines - Evariste Mabi soutient l'indispensable transformation !

En regardant la réalité en face, il faut reconnaître que le Conseil d'Administration actuel est le seul depuis mon époque à avoir résisté au lobby des experts internes de l'entreprise et de leurs soutiens et à avoir engagé une action forte en faveur de la Transformation de la GECAMINES pour votre compréhension, rendre à cette entreprise sa grandeur et offrir au pays, l'outil dont il a tant besoin pour son développement.

Telle est la conclusion que Mabi Mulumba Evariste, Professeur d'Université de renommée internationale en matières des sciences économiques, Ancien Premier Ministre, Sénateur honoraire et, surtout, ancien Président du Comité de surveillance de la Gécamines Holding en 1986 où il fut, en même temps, Ministre des Finances.

Dans une tribune, il constate, malheureusement, qu'à longueur de rapports ou de lettres ouvertes toutes plus critiques les unes que les autres, voire « d'affaires», on constate à quel point la GECAMINES continue à être l'objet de toutes les attentions. Pour lui, dans ce pays, aucune autre entreprise, aucune institution, ne fait l'objet d'autant d'intérêt de la part de sa classe politique, ni même de la société civile et des ONG internationales qui, pour ces dernières, ne sont souvent que le paravent des intérêts étrangers pour nos ressources naturelles.

Pourtant, à son avis, la situation actuelle de la Gécamines est bien différente de celle des années 80, quand elle était au fait de sa capacité de production et encore en situation de monopole sur notre territoire. Mais force est de constater, que malgré la chute de sa production, malgré l'obsolescence de ses unités de production et la réduction comme peau de chagrin de son patrimoine minier, elle conserve suffisamment d'attraits pour continuer à alimenter toutes les passions. Il est vrai, cependant, que depuis quelques années, on a pu observer des actions positives engagées par la GECAMINES pour redevenir un acteur qui pèse dans son environnement. Peut-être est-ce là une des raisons qui justifient cet intérêt chaque jour plus croissant de la part de ses critiques ?, s'interroge-t-il.

Plus loin, dans cette même réflexion, il regrette toute cette agitation actuelle autour de la GECAMINES, tous ces lanceurs d'alertes, tous ces résistants de la dernière heure, et ils sont nombreux, et toutes ces interpellations, dont le caractère purement politicien n'échappe plus à personne, avec pour seul résultat tangible, le risque de bloquer la transformation en cours de la GECAMINES.

Réformes ?

"Au regard de mon expérience passée, au regard de la responsabilité que portent ceux qui ont entravé à l'époque, la réforme que nous voulions mener et au regard de l'importance de cette entreprise pour notre pays, je ne peux que soutenir les efforts et la démarche entreprise par le Conseil d' Administration actuel, à la demande du Président de la République Joseph KABILA KABANGE, de vouloir refaire de la GECAMINES, un acteur minier de rang international. Je ne peux que les féliciter d'avoir eu le courage d'engager depuis la fin 2015, un processus coordonné et systématique d'audits techniques et organisationnels avec des cabinets extérieurs pour réformer l'entreprise, la moderniser et lui faire enfin, jouer le rôle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'avoir.

Ce processus s'intègre parfaitement dans la vision de l'actuel Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. D'ailleurs à ma connaissance, les maux dont souffre l'entreprise n'ont pas fondamentalement changé depuis mon époque, et ce qui était vrai hier, l'est malheureusement encore aujourd'hui, probablement à quelques exceptions près en raison notamment, du changement de statut de l'entreprise, de société publique en société commerciale. Sur ce point en particulier et à rebours de toutes les critiques un peu simplistes qu'on peut lire sur un prétendu manque de contrôle de l'entreprise par l'Etat, on ne peut que rappeler que ce changement de statut volontaire a été institué spécifiquement pour limiter la porosité entre le politique et l'économique au sein de la GECAMINES", écrit Mabi qui considère, enfin, que cette transformation en cours constitue l'unique issue plausible.

A lire cette tribune si riche en enseignements, il y a lieu d'y retrouver, ci-dessous, les traces d'une société naguère géante dont les détritus continuent, pourtant, à susciter autant de passions et de convoitises jusqu'à placer ses dirigeants d'aujourd'hui et demain dans l'embarras de choix, quant à la thérapeutique de choc sans laquelle son redressement ne serait qu'un pur leurre.