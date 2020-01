Congo-Kinshasa: Poursuites des auteurs des crimes graves - Des ONG pour la création d'une Unité ad hoc composée des magistrats et enquêteurs

Une année après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir le 24 janvier 2019, aucun signal fort n'a été lancé en matière de lutte contre l'impunité des crimes graves. C'est, manifestement, ce qu'ont constaté 121 organisations de la société civile dont l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ).

Dans leur déclaration lue ce mercredi 29 janvier 2020 par Georges Kapiamba, président de l'ACAJ, ces structures ont indiqué que l'Etat de droit dont prône le Président de la République ne pourra se concrétiser si la justice est rendue dans un meilleur délai, pour les victimes des crimes graves commis en RD. Congo. Pour y parvenir, ces organisations ont, à cet effet, formulé 13 recommandations dont la création d'une Unité spécialisée mixte composée des magistrats et des enquêteurs civils et militaires afin de poursuivre les auteurs de différents crimes.

Georges Kapiamba a fait savoir que cette Unité spécialisée peut être mise en place par une circulaire du Procureur général près la Cour de Cassation "parce qu'elle consiste en un réaménagement interne de l'organe des poursuites, et sa création n'affectera en rien le cadre légal actuel".

Du nombre d'autres recommandations sont notamment citées la mise en place rapide d'un fonds au profit des victimes ; le transfert total des compétences en matière des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide aux tribunaux civils ; la prise des mesures draconiennes pour lutter contre la corruption parmi les fonctionnaires de la justice militaire et civile, etc.

Ces organisations de la société civile ont, en même temps, rappelé que les autorités congolaises n'inscrivent pas la lutte contre l'impunité des crimes graves parmi les priorités, malgré la proclamation et l'instauration d'un Etat droit par Félix Tshisekedi. « Nous rappelons au Président de la République que notre pays a été marqué, depuis les années 90, par des rebellions, des conflits communautaires, des conflits entre différents groupes armés et des violentes répressions politiques, à l'issue desquels plusieurs graves crimes ont été commis par des hauts responsables des gouvernements, des responsables et membres des forces armées,... », ont-elles relevé, avant d'ajouter que "les victimes de ces exactions ont plus que besoin que la justice soit rendue dans le meilleur délai, afin de panser leurs plaies et réparer les préjudices qu'elles ont subis".

« Nous invitons le Gouvernement congolais à adopter une politique qui permettra à ce que tous les auteurs des crimes graves à travers le pays puissent rendre compte de leurs actes devant une justice indépendante et impartiale», ont déclaré ces coordinations de la société civile. Pour elles, ne pas adopter cette démarche conduirait à faire perdre la confiance de tout un chacun envers les animateurs des institutions congolaises.