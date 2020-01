Afrique: OCI - Les crises dans les pays arabes au centre d'une rencontre entre Chenine et Al-Cheikh

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a rencontré, mercredi à Ouagadougou (Burkina-Faso), le président du Conseil de la Choura saoudien (Assemblée consultative), Cheikh Abdellah ben Mohamed Ibrahim Al-Cheikh, avec lequel il a passé en revue les efforts diplomatiques consentis par l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite en vue de solutionner les crises qui secouent nombre de pays arabes, a indiqué mercredi un communiqué de l'APN.

L'entretien a eu lieu en marge des travaux du 15e congrès de l'union des Assemblées des pays membres de l'Organisation du congrès islamique (OCI), a indiqué le communiqué de la chambre basse du parlement qui a précisé que la rencontre entre M. Chenine et M. Al-Cheikh avait porté sur les retombées des crises qui secouent nombre de pays arabes et musulmans, ainsi que les efforts diplomatiques consentis par l'Algérie et le Royaume pour y mettre un terme.

Les deux responsables ont abordé également les derniers développements de la question palestinienne, notamment suite à l'annonce du "Deal du siècle", a ajouté le communiqué.

Abordant la cause palestinienne, M. Chenine a rappelé la position de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et son soutien à sa cause ainsi qu'à toutes les démarches susceptibles de garantir l'établissement d'un Etat palestinien souverain avec El-Qods pour capitale.