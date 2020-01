Algérie: Le pays réitère son soutien "fort et indéfectible" à la cause palestinienne

Alger — L'Algérie a réitéré mercredi son soutien "fort et indéfectible" à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat palestinien "indépendant et souverain avec El Qods-Est comme capitale", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Suite à l'annonce de ce qui est appelé le "deal du siècle", l'Algérie "réitère son soutien fort et indéfectible à la cause palestinienne et au droit imprescriptible et inaliénable du peuple palestinien frère à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain avec El Qods-Est comme capitale", souligne le communiqué.

L'Algérie qui a appelé à "faire preuve de sens de responsabilité", "exhorte les palestiniens à resserrer les rangs et à parler d'une seule voix", en insistant sur "l'importance de la coordination de l'action arabe et internationale pour dépasser cet impasse".