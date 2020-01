Ile Maurice: Enquêtes sur les grosses saisies de drogue - Ca tarde !

Les 157 kilos d'héroïne dissimulés dans des compresseurs et retrouvés au port, les 110 kilos de la même drogue saisis au large du Coin-de-Mire et les 95 kg de cocaïne retrouvés dans un tractopelle chez Scomat: ce sont là trois des plus grosses saisies de drogue, dans l'île, faites ces dernières années. Qui sont derrière ces importations ? Autant de questions qui restent, pour l'heure, sans réponses.

Nous avons sollicité le Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo, chef de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). «L'affaire Tira-nia (NdlR, Oomar Karrim-baccus, alias Tirania, serait impliqué dans la saisie de 110 kg d'héroïne, valant quelque Rs 1,7 milliard, au large du Coin-de-Mire, en octobre 2018) et celle de Navind Kistnah (NdlR, 135 kg d'héroïne, valant plus de Rs 2 milliards, avaient été saisis au port, en mars 2017) ont bien avancé. Par contre, l'affaire du tractopelle (NdlR, 95 kg de cocaïne, estimés à Rs 1,4 milliard, ont été retrouvés chez Scomat, à Pailles, dans un tractopelle, en juillet 2019), on y travaille toujours. Au fur et à mesure que les enquêtes avancent, le gouvernement nous a donnés du financement pour acheter certains équipements et l'exercice se poursuit.»

Aucun test ADN

Le DCP Bhojoo dit aussi accueillir favorablement le Master Plan sur la drogue dans le discours-programme du gouvernement, ce qui boostera le travail de la brigade anti-drogue. «L'année dernière, le Premier ministre a lancé le National Drug Control Market Plan, en collaboration avec l'United Nations Office Against Drug and Crime. Cette année, on va commencer avec la mise en place du Higher Level Drug and HIV Council, sous l'égide duquel se trouve le National Drug Secretariat.»

D'autre part, nous avons été à la rencontre des avocats qui s'occupent de l'affaire du port et de celui du Coin-de-Mire, notamment Me Rama Valayden, homme de loi de Navind Kistnah, et Me Ashwin Khandhai, qui représente les intérêts d'Oomar Karrimbaccus, alias Tirania. D'emblée, Me Rama Valayden affirme qu'environ 70 % de l'enquête autour de l'affaire Kistnah a déjà été complétés. Il ajoute que l'enquête reprendra la semaine prochaine. «Il nous faudra encore deux à mois car il nous reste beaucoup de numéros de téléphone à vérifier. Dans le cas de Kistnah, un certain Ramdin est toujours recherché par la police. Aucune récompense n'a été offerte afin de pouvoir mettre la main sur ce suspect, malgré le fait que la police sait qu'il est un maillon fort dans toute la transaction de drogue entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, ainsi que sur l'axe Maurice-Australie. J'ai plusieurs fois écrit à l'ADSU et aux membres du gouvernement pour leur conseiller d'utiliser le système de récompense pour obtenir des informations mais jusqu'à présent, rien!»

Commentant aussi l'affaire tractopelle, il explique qu'un inventaire de tous ceux qui ont été en contact avec cet engin doit être réalisé. «Il est dommage qu'aucun test ADN n'ait été effectué sur le personnel travaillant sur le navire, le Hoegh Antwerp, qui a transporté le tractopelle à Maurice. Même les noms des membres d'équipage du navire ne sont pas en possession de l'ADSU. Je suis sûr que le capitaine du navire n'aurait ni fait objection à la communication des noms, ni refusé de coopérer au sujet des empreintes digitales et des tests ADN. Aucun navire ne peut pénétrer dans la zone maritime exclusive de Maurice sans l'autorisation des autorités locales. Jusqu'à présent, aucune demande officielle n'a été envoyée à la société propriétaire du Hoegh Antwerp et aucune demande officielle d'assistance mutuelle n'a été faite à l'Espagne, au Maroc, à la Belgique et à l'Afrique du Sud», souligne Me Rama Valayden.

Me Ashwin Khandhai, qui représente les intérêts d'Oomar Karrimbaccus dans l'affaire des 110 kg d'héroïne saisis au Coin-de-Mire, explique que l'enquête continue avec l'interrogatoire de son client. «Les procédures au niveau de la police ont été complétées, entre-temps. Il reste une dernière séance la semaine prochaine. L'enquête est à 85% complétée.»