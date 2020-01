Congo-Kinshasa: Édification de la paix - J. Munubo plaide pour la ratification par la RDC du TIAN

En séjour au Japon pour une formation sur l'édification de la paix et le développement organisée par Hiroshima Peace Builders Center (HPC), avec l'appui du ministère japonais des Affaires étrangères et l'Université des Nations unies, le député national UNC Juvénal Munubo a porté sa voix en plaidant pour que la République démocratique du Congo, son pays, ratifie comme les autres nations du monde, le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Ce traité, approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 2017, vise à renforcer l'article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires relatif à la clause de désarmement. « Le rêve de nous tous doit être celui de nous débarrasser des armes atomiques», a déclaré l'élu de Walikale (Nord-Kivu) au sortir du Musée et du Mémorial d'Hiroshima, qu'il a visités.

Il sied de rappeler que le Mémorial de la Paix d'Hiroshima, ou Dôme de Genbaku, fut le seul bâtiment à rester debout près du lieu où explosa la première bombe atomique, le 6 août 1945. Il a été préservé tel qu'il était juste après le bombardement grâce à de nombreux efforts, dont ceux des habitants d'Hiroshima, en espérant qu'une paix durable et l'élimination finale de toutes les armes nucléaires de la planète s'installe. C'est un symbole dur et puissant de la force la plus destructrice que l'homme n'ait jamais construit, qui incarne en même temps l'espoir de la paix.

Par ailleurs, Juvénal Munubo plaide également pour la ratification du Traité sur le commerce des armes (TCA) adopté en 2013. C'est un traité qui a été adopté par les Nations unies en avril 2013, et est entré en vigueur 18 mois plus tard, le 24 décembre 2014. Il contient un certain nombre de règles qui visent, notamment, à arrêter la circulation d'armes à destination des pays où l'on sait qu'elles serviraient à commettre ou à faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité, ou d'autres atteintes graves aux droits humains.

De ce traité, l'on note que les États parties devront désormais réaliser des évaluations objectives de la situation dans les pays destinataires. Et sur les 10 principaux exportateurs d'armes, cinq font partie de 87 États qui ont ratifié le TCA : l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

Le plaidoyer de Juvénal Munubo tombe à pic en ce moment où la RDC rayonne de nouveau dans le concert des nations, avec une diplomatie active depuis l'alternance au sommet de l'Etat. Le pays, de par les réalités qu'il traverse dans sa partie Est, notamment les tueries répétitives, devra ainsi s'inscrire sur la liste des pays rangés dans le camp de ceux qui défendent le contrôle de la circulation d'armes dans le monde.