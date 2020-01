Ile Maurice: Bien-être des enfants à besoins spéciaux - L'Etat prône l'inclusion

communiqué de presse

L'Etat accordera tout le soutien nécessaire aux organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant pour le bien-être des enfants à besoins spéciaux. Cela, dans un souci d'offrir et d'assurer un environnement propice à l'apprentissage de ces enfants.

C'est l'assurance donnée par la VPM et ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Leela Devi Dookun-Luchoomun, le mercredi 29 janvier 2020, lors de l'ouverture d'un atelier de travail pour valider des normes et standards applicables au secteur régissant le Special Needs Education (SEN).

Une initiative du ministère de tutelle, l'atelier de travail a aussi vu la participation des responsables d'institutions tombant sous la responsabilité de la SEN Authority, ainsi que d'autres partenaires éducatifs pour la validation des standards proposés.

Leela Devi Dookun-Luchoomun a rappelé que la SEN Authority a été mise sur pied afin de mieux répondre aux besoins des enfants handicapés et de fournir un nouveau cadre institutionnel qui encouragera leur développement holistique.

Le but étant de promouvoir un système d'éducation inclusif et équitable pour tous les élèves, et de leur assurer l'accès à une éducation et une formation de qualité, qui est en phase avec les objectifs de développement durable.

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour la réalisation de ces objectifs. Elles sont : l'accès facile et gratuit des étudiants aux établissements scolaires ; l'accès à l'éducation pour les élèves avec un handicap ; la transformation infrastructurelle de certaines écoles primaires et secondaires pour accueillir les enfants concernés et des bourses pour les élèves de SEN afin qu'ils puissent poursuivre leurs études.

La ministre Dookun-Luchoomun a également souligné qu'un protocole d'accord a été signé avec le gouvernement indien pour la provision des notes en braille aux étudiants malvoyants. Elle a précisé qu'il est important de promouvoir le renforcement des capacités et le développement professionnel du personnel enseignant et tous ceux qui travaillent dans les établissements de SEN.