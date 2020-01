Madagascar: Activité professionnelle - Le métier d'expert comptable décrypté

Le métier de professionnel des chiffres et son adaptation aux nouvelles technologies présentés hier au public.

Deux cents. C'est l'effectif total des experts comptables et financiers, professionnels comme stagiaires, d'après ce qui a été révélé, hier, lors de la journée de la profession comptable à l'hôtel Carlton Anosy. « Toute fonction qui met un expert comptable potentiellement en conflit d'intérêt, où il est juge et partie, ne lui confère plus le droit d'exercer à titre libéral temporairement », affirme Andriamisa Ravelomanana, actuel président de l'Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar. À Madagascar, ce sont les moyennes et grandes entreprises qui recourent aux services des experts comptables. « Le travail consiste à fournir des informations fiables et vérifiables aux gens qui ont à manipuler des comptes », indique Andriamisa Ravelomanana. Un expert comptable peut exercer partout dans le monde à partir du moment où il est membre de la Fédération internationale des experts comptables ou IFAC. Les experts comptables se recrutent auprès de sept instituts dans la capitale. Il y a trente six ans, l'État a créé l'établissement public, Institut National des Sciences Comptables et d'Adminis-tration d'Entreprises ou Inscae pour permettre une carrière professionnelle en tant que cadres supérieurs ou experts comptables et financiers.

Le terme « expert comptable » est consacré par la loi. L'expert financier est alors celui qui mène une mission spécifique en finances en possédant la qualité d'expert comptable. Il peut effectuer des activités relatives à la manipulation d'informations non-financières comme l'accomplissement d'un contrôle interne ou contrôle de gestion. Lorsque des experts-comptables s'associent pour monter une entreprise, celle-ci se désigne par « cabinet » qui doit compter au minimum deux membres.

Au cours de la mandature, c'est-à-dire de la durée contractuelle d'une mission, l'expert comptable peut démissionner. « C'est le nombre de jours de travail qui compte. Ce n'est pas la rémunération qui est prioritaire mais la volonté d'être responsable. Avec les nouvelles technologies, l'expert comptable s'efforce de s'enquérir et de fournir des informations fiables. Un expert comptable c'est le titre, mais la mission c'est l'audit. L'expertise comptable c'est la tenue des comptes, l'audit des comptes, le contrôle de gestion. La loi oblige les sociétés à avoir un commissaire aux comptes qui vérifie et contrôle la régularité de la comptabilité en entreprise,», précise Andriamisa Ravelomanana.