Madagascar: Musique - « Loop Session » pour une musique autrement

Une approche novatrice de la musique et de la scène. C'est ce que trois jeunes musiciens proposent au public de découvrir à travers leurs séances de « Loop Session ».

Un vent de fraîcheur qui se veut être un brin électrisant pour tous les mélomanes, c'est un trio inédit et resplendissant de jeunesse que l'on se plait à vous faire découvrir. Proposant une manière innovante d'aborder la musique, qui laisse surtout la part belle à l'improvisation et aux inspirations de tout un chacun, Karen, Gaël et Tsiry Kely se présentent à travers une séance de « Loop Session » inédite. Rendez-vous est ainsi donné ce 1er février à partir de 20h30 à la Fabrik Ambondrona pour profiter du talent de ces trois jeunes musiciens, mais surtout dpour apprécier leur maîtrise de leurs instruments respectifs.

Ceci-dit, il importe, en préambule, d'introduire les profanes à cette technique qu'est le « Looping » en musique. Tiré de l'anglais « loop » qui signifie boucle, dans la langue de Molière, il s'agit d'une façon plutôt stylée de pouvoir mixer aisément toute une pléiade de boucles ou d'extraits musicaux, pour qu'ils fassent partie d'un seul ensemble. Tsiry Kely d'expliquer « Pour mieux comprendre cette technique, je vous invite surtout à apprécier les créations des français French Kiwi Juice (FKJ), Waxx ou encore French Muse. Il s'agit d'accumuler le maximum de boucles et de marier divers univers musicaux, grâce, notamment, à un support d'enregistrement spécifique ». On reconnaît ainsi le fameux Loop Station, l'un des outils les plus prisés par les artistes férus du genre.

Impro et créativité

Certes, l'art du « Looping » en musique peut se rapprocher du « DJing » pour certains, mais il n'en reste, néanmoins très différents. Nos trois jeunes musiciens le prouvent, d'ailleurs, avec une grande aisance une fois sur scène, puisque cette technique au-delà de mélanger avec simplicité plusieurs musiques grâce à une machine, s'accompagne toujours du talent d'un musicien armé de son instrument. Alors que Karen envoûte de sa maîtrise du blues ou du jazz, Gaël se déchaîne avec sa passion pour le rock, tous les deux étant armés de leurs guitares Tsiry Kely, lui, électrise à travers le hip hop, ainsi que le beatbox. Un savant mélange des genres se découvre ainsi à travers ce « Loop Session » à la Fabrik Ambondrona. « On a toujours eu en nous cet amour pour la musique et on expérimente diverses approches à travers elle. Cette manière de jouer via ces loop session, nous permet de mieux nous exprimer, d'improviser et de laisser libre cours à notre créativité » confie Karen. Avec 70% d'improvisation et 30% de créativité, le trio fait preuve d'une grande maîtrise de l'harmonie entre ses membres.