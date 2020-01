Madagascar: Une nouvelle vie, une meilleure

Le nouveau Gouvernement Ntsay est constitué. Malgré un volume de travail particulièrement chargé en raison des interventions auprès des sinistrés des intempéries, le président de la République et le Premier ministre ont pu constituer la nouvelle équipe gouvernementale dans un délai plus ou moins court.

Une nouvelle vie, une meilleure.

Preuve que les deux hommes forts de l'Exécutif travaillent en toute confiance et d'une manière efficace. Bref, il n'y a plus de place pour les tergiversations. Et comme l'a indiqué le président de la République Andry Rajoelina dans le discours qu'il a prononcé avant la proclamation des noms des nouveaux membres du gouvernement, ces derniers ont pour mission de réaliser dans les meilleurs délais des résultats palpables, mesurables et surtout ayant des impacts directs pour la population.

Les quatorze ministres reconduits ont donc fait leurs preuves et ils seront les premiers à démontrer qu'ils méritent encore la confiance du président de la République et du Premier ministre. Les dix nouveaux membres du gouvernement, quant à eux, ont intérêt à être à la hauteur de leur nouvelle fonction et à démontrer qu'avec leur cursus particulièrement étoffé, ils sont aussi capables de se donner à fond pour réaliser rapidement les objectifs du Plan Emergence Madagascar, qui sera opérationnel dans les semaines qui viennent.

Ce gouvernement, répondant par ailleurs à l'équilibre régional et à l'équilibre du genre avec huit femmes en son sein, n'aura en tout cas pas droit à l'erreur car avec la conjoncture déjà difficile et aggravée par les dégâts provoqués par les intempéries, la population attend du concret et espère commencer à jouir des effets bénéfiques des réformes entreprises depuis un peu moins de deux ans, sous l'impulsion du duo de choc Andry Rajoelina - Christian Ntsay. Apparemment, et comme le prouvent les incessantes signatures de conventions de financement, ce gouvernement bénéficie de la confiance des bailleurs de fonds qui vont probablement financer les projets ambitieux. Pour ne citer, entre autres, que les nouvelles villes dans la capitale et dans les provinces, dont les constructions seront pilotées par le tout nouveau vice-ministre chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat. Des nouvelles villes qui feront entrer la population malgache dans l'ère d'une nouvelle vie... Une meilleure.