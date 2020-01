Madagascar: Conférence nationale - Sur une belle note d'optimisme !

Rideau sur la conférence nationale sur le développement du football à Madagascar, qui a mobilisé tous les férus du ballon rond deux jours durant au Mining Business Center à Mandrosoa Ivato.Un sommet très enrichissant où les 170 participants ont tout revu à la loupe pour ensuite proposer des solutions durables à même de développer davantage notre football.

Idées novatrices. Le football va repartir sur de nouvelles bases. C'est la conviction profonde du président de la FMF, Arizaka Rabekoto Raoul, qui s'est plié en quatre pour parfaire ce qu'il a appelé une de ses promesses durant les élections. Et le fait d'avoir effectué un appel à tous les passionnés de football a permis de mettre en chantier d'autres idées novatrices dans tous les domaines.C'est ainsi que la FMF va mettre tout de suite en branle l'informatisation de son système afin de mettre en place des bases de données qui permettraient, à l'avenir, d'avoir une idée exacte de toutes les situations dans les 22 ligues et même au sein des clubs appelés à jouer la carte de la transparence, le maître-mot de cette conférence nationale.Excellence. La réhabilitation des infrastructures pour avoir des stades utilisables à longueur d'année mais aussi cette culture de l'excellence qu'on voudrait transmettre à tous les acteurs figurent parmi les objectifs.

Mais le financement du football a occupé une large part des débats avec cette vieille décision en matière de détaxation des matériels sportifs mais aussi l'implication du secteur privé.La reprise du projet Grassroots, grâce auquel les écoles de football peuvent bénéficier des matériels de pointe pour l'apprentissage du football, a également été évoquée.Également, certains participants estiment qu'il faut aussi remettre sur orbite l'Organisation des Sports Scolaires et Universitaires de Madagascar car le procédé nous a permis de détecter plusieurs joueurs de talent.

Anciennes gloires. Last but not least et en réponse à Kira Michel qui veut qu'on s'occupe des anciennes gloires, Arizaka Rabekoto Raoul a parlé de l'existence d'un fonds de solidarité pour les post seniors afin qu'ils puissent bénéficier d'une enveloppe pour la réalisation d'un projet.Une très bonne nouvelle, en fait, mais c'était à la mesure des icônes présents à Ivato avec Rabearisoa René Tale, Dezy Monstre Rakotonirina, Dezy Ramasy, Jules, Alban Rabemananjara, Amada Abdou, Abdou Bin Hamido et Do Rakotoarisoa, autant de talents qui ont formé le Club M des années 80 avec l'Allemand Peter Schnittger. C'est logique si le Directeur du cabinet du MJS, Hawel Mamod'Ali, reconnaît le niveau du football de l'époque mais cela ne l'a pas empêché de plaider la cause du beach soccer, une discipline qui nous a offert un titre de champion d'Afrique et une participation au Mondial de Portugal