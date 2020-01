Madagascar: « Hetraphone » - L'impôt synthétique bientôt payable via Mobile Money

Le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato, a insisté sur la nécessité d'appliquer les réformes avec rigueur et professionnalisme.e ministère de l'Economie et des Finances (MEF) poursuit, à travers ses démembrements, les réformes destinées à améliorer les services publics clés du développement.La digitalisation de l'administration fiscale se poursuit au sein de la Direction Générale des Impôts. Bientôt, la déclaration et le paiement de l'impôt synthétique pourront se faire via Mobile Money.

« Hetraphone ». À cet effet, des conventions entre, d'une part la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale du Trésor et l'Unité d'Exécution du Projet d'Inclusion Financière de Madagascar (PIFM) ; et d'autre part les trois entreprises de Mobile Money, à savoir Airtel Mobile Commerce Madagascar, Orange Money Madagascar et Telma Money S.A., ont été signées hier dans les locaux du ministère de l'Economie et des Finances. Grâce à ce système, les contribuables assujettis à l'impôt synthétique n'auront plus à se déplacer vers les centres fiscaux pour procéder à la déclaration et au paiement de leurs impôts. Il s'agit en effet de l'élargissement du « Hetraphone », déjà opérationnel pour d'autres impôts, qui permet désormais de faire ses déclarations et ses paiements d'impôts, droits et taxes via un téléphone mobile muni d'une connexion internet. Une application spécialement conçue pour le système sera mise en œuvre d'ici peu, en partenariat avec les trois opérateurs de Mobile Money concernés. Il s'agit d'un système sécurisé, puisqu'après chaque paiement, le contribuable recevra un SMS de confirmation, faisant également office de récépissé de paiement. Et ce, d'une manière complètement gratuite, puisque qu'aucun frais n'est prélevé.

Rigueur. En somme, un grand pas de plus vers les réformes de l'administration publique a été marqué au niveau du ministère de l'Economie et des Finances. « Il y aura encore beaucoup de réformes à entreprendre, et nous devons faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans leur application », a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato. « Il s'agit d'une étape importante vers la digitalisation destinée à la sécurisation des recettes publiques et à l'amélioration des services aux usagers », a-t-il poursuivi, en notant que « ces réformes sont entreprises conformément aux directives du président de la République, Andry Rajoelina ». Ce système a par ailleurs le mérite de limiter la corruption, dans la mesure où le paiement via Mobile Money évite le contact direct entre les agents du fisc et les contribuables.

Notons que ce système est pris en charge par le PIFM, rattaché à la Direction Générale du Trésor et financé par la Banque mondiale. Une preuve de plus de la confiance des bailleurs de fonds par rapport aux mesures de réformes prises au niveau du MEF. La Direction Générale des Impôts, les opérateurs mobiles partenaires ainsi que la Direction Générale du Trésor s'attellent dorénavant à la mise en application pratique de ce nouveau système. Un travail de longue haleine, quand on sait que les contribuables sont habitués aux paiements en espèces.