Madagascar: Profession comptable - A l'heure de la digitalisation

L'Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM) a organisé hier une journée de la profession comptable à l'hôtel Carlton. « L'objectif consiste à mieux faire connaître les multiples missions des experts comptables tout en renforçant les relations entre ceux qui préparent, qui contrôlent et qui utilisent les informations financières et non financières des entités économiques.

C'est également une opportunité pour inciter les jeunes diplômés à renforcer nos rang. En effet, il compte à peu près 200 experts comptables dont 60 stagiaires qui sont inscrits dans le tableau de l'Ordre. Ce nombre est encore insuffisant », a expliqué Andriamisa Ravelomanana, le président de l'OECFM, lors de l'ouverture de cette journée de la profession comptable.

Enjeux. « L'innovation : entre la digitalisation et l'intelligence artificielle, l'enjeu pour l'entreprise », est le premier thème discuté lors de cet événement qui a réuni près de 500 participants. En fait, la profession comptable est à l'heure de la digitalisation. Avant tout cela, le président du GOTICOM (Groupement des opérateurs des technologies de l'information et de la communication), Jean Luc Rajaona, a soulevé, entre autres, l'influence et l'impact des trois grandes nouvelles technologies, à savoir, l'intelligence artificielle, le « big data » et le « blockchain » sur le développement des entreprises, en particulier sur la profession comptable. A titre d'illustration, « les enjeux au niveau du coût et de la productivité sont énormes. Ce coût opérationnel peut diminuer jusqu'à 40% à part l'augmentation de la productivité. Cela permet également d'aider les entreprises à réduire les risques tout en facilitant la prise de décision », a-t-il évoqué.

Fraudes. Parlant de la transformation digitale, « toute entreprise doit suivre cette évolution technologique sinon elle est appelée à disparaître », a exposé Mbolatiana Andriamanantsoa, fondatrice de Softwell Madagascar. Quant à Tantely Rahoeliarivahy, fondatrice du cabinet Camoi, elle a exprimé que cette transformation digitale permet de numériser toutes les pièces comptables et automatiser toutes les tâches récurrentes comme la saisie comptable. « On ne consacre plus que 30% du temps pour le montage des états financiers, entre autres, et les 70% restants seront focalisés sur l'accompagnement des clients. C'est ainsi une opportunité car on peut accéder aux données en temps réel et à distance », a-t-elle enchaîné. Par ailleurs, la détection et la prévention des fraudes constituent un autre thème abordé lors de cet événement. Un spécialiste y a exposé comment les obligations de résultats en matière de croissance économique favorisent les fraudes. Ensuite, le SAMIFIN y a présenté les formes de suspicion de blanchiment de capitaux. Et le 4e thème est axé sur les innovations technologiques apportées par la Direction générale des impôts. Celle-ci travaille déjà en collaboration avec les experts comptables dans le cadre de la préparation des e-bilans, entre autres.