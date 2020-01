Cote d'Ivoire: Promotion de la culture du grand ouest - Fago se signale

La commune de Yopougon s'apprête à accueillir la première édition du Festival artistique et culturel des peuples du Grand Ouest de Côte d'Ivoire (Fago).

L'association des Amis de la culture du Grand Ouest (Acgo), qui pilote l'organisation de cet évènement, est à pied d'œuvre. Face à la presse le 29 janvier à Yopougon, Honorine Gbohou, le commissaire général, a dévoilé les motivations de la création de ce festival, ainsi que son contenu. A l'en croire, ce festival vient s'inscrire dans la dynamique de la promotion du riche patrimoine culturel des peuples du grand ouest.

Cette initiative intègre donc les différents peuples vivant dans cette région, à savoir les Wè (Guéré et Wobé), les Bété, les Dida, les Gouro, les Dan (Yacouba, Toura), les Gnamboua, etc. De nombreuses activités sont annoncées, tournant autour des danses traditionnelles, de la gastronomie, de la musique tradi-moderne et les concours de beauté très prisés par ces différents peuples. Le Fago entend aussi apporter sa pierre à l'avènement d'un climat apaisé lors de la prochaine élection présidentielle.

A ce titre, des activités de sensibilisation à la paix, de cohésion et de valorisation des jeux d'alliance seront intégrées aux festivités. C'est ce qui justifie le thème retenu pour cette édition inaugurale : « La culture, facteur de cohésion, d'unité et de paix ». Le Fago s'annonce comme un évènement annuel, et à en croire ses concepteurs, il n'est pas exclu qu'il prenne la forme d'un rendez-vous tournant qui va sillonner les villes du grand ouest.Des précisions sur la date et le lieu exact de cette première édition sont attendus pour très bientôt.